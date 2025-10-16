Головна Вінниця Новини
На Одещині жінка викрала авто, бо захотіла поїхати до моря

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Слідчі поліції затримали зловмисницю в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України
фото: Національна поліція України

За скоєний злочин зловмисниці загрожує до п’яти років ув’язнення

У Чорноморську Одеської області 40-річна вінничанка заволоділа чужою автівкою через бажання проїхатися до моря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За допомогою до поліції звернувся 25-річний місцевий житель, у якого зник «ВАЗ». Чоловік пояснив, що він у справах приїхав до товариша і залишив незачиненим та з ключем у замку запалення автомобіль біля під’їзду багатоповерхівки. З вікна першого поверху він почув, як від’їхав транспортний засіб, виглянув і виявив відсутність свого.

Поліцейські негайно розпочали пошуки легковика і вже за пів години розшукали його на одній із вулиць міста. За кермом знаходилась 40-річна вінничанка без постійного місця проживання. Перевірка на стан сп’яніння показала, що вона нетвереза. Жінка розповіла, що мала бажання проїхатися до моря, тому, побачивши легкодоступну автівку, вирішила скористатися нею.

Правоохоронці склали протокол за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. За це жінці загрожує штраф у розмірі 17 тис. грн з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік. Адміністративні матеріали скеровано до суду.

Також поліцейські винесли постанову за ч. 2 ст. 126 КУпАП за керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, і наклали на порушницю стягнення у вигляді штрафу у розмірі 3400 грн.

Слідчі поліції затримали зловмисницю в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Автомобіль поліцейські повернули власнику.

До слова, 13 вересня у Польщі правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у викраденні автомобіля Lexus, що належить родині прем'єр-міністра Дональда Туска. Викрадача Lexus заарештували в аеропорту безпосередньо перед виїздом із країни. Затриманий має судимості за шахрайство та злочини проти здоров'я та життя. Зловмиснику загрожує до 10 років в'язниці.

Теги: Одещина автомобіль викрадення

