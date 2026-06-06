Київ охопила негода

У столиці оголошено І рівень небезпечності, жовтий

Гроза триватиме до кінця доби

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та міста Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

За даними синоптиків, гроза триватиме до кінця доби 6 червня. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», – зауважили синоптики.

Зокрема, у Києві та області 7 червня очікується значний дощ, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, цього тижня в Україні розпочалося метеорологічне літо. Після прохолодного завершення весни холодний циклон почав відступати, поступаючись місцем теплішим повітряним масам. Протягом тижня температура повітря стабільно підвищувалася, проте через нестабільну атмосферу у більшості регіонів проходитимуть короткочасні дощі, місцями з грозами.

Тим часом у Європі справжня літня спека вже б'є температурні рекорди – Україна поки залишається осторонь цих аномалій.