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Київ охопила негода

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Київ охопила негода
У столиці оголошено І рівень небезпечності, жовтий
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

Гроза триватиме до кінця доби

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та міста Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

За даними синоптиків, гроза триватиме до кінця доби 6 червня. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Київ охопила негода фото 1

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», – зауважили синоптики.

Зокрема, у Києві та області 7 червня очікується значний дощ, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, цього тижня в Україні розпочалося метеорологічне літо. Після прохолодного завершення весни холодний циклон почав відступати, поступаючись місцем теплішим повітряним масам. Протягом тижня температура повітря стабільно підвищувалася, проте через нестабільну атмосферу у більшості регіонів проходитимуть короткочасні дощі, місцями з грозами.

Тим часом у Європі справжня літня спека вже б'є температурні рекорди – Україна поки залишається осторонь цих аномалій.

Теги: негода прогноз погоди Київ гроза Укргідрометцентр

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