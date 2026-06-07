Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві Audi влетіла у вантажівку: є постраждалий

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Києві Audi влетіла у вантажівку: є постраждалий
ДТП сталася на проспекті Червоної Калини
фото: Національна поліція України

Внаслоідок аварії травмувався водій легковика 

Увечері 6 червня на проспекті Червоної Калини у столиці сталася ДТП за участі легковика та вантажівки. Про це пише «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля Audi виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з вантажним транспортом. Внаслідок аварії травмувався водій легковика – його забрала швидка допомога.

Для з'ясування всіх обставин інциденту на місці аварії працювали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група з розслідування ДТП Головного управління поліції Києва.

Раніше 6 червня у Києві на вулиці Набережно-Рибальській перекинувся мікроавтобус. 

«До уваги учасників дорожнього руху. У зв'язку з ДТП на вулиці Набережно-Рибальській, рух транспорту ускладнений у напрямку Північного мосту», – йдеться у повідомленні патрульної поліції. 

Нагадаємо, 6 червня столичні правоохоронці затримали в процесуальному порядку винуватця масштабної та жахливої ДТП, яка напередодні сколихнула Солом'янський район столиці. Водій елітного позашляховика на шаленій швидкості протаранив конструкції підземного пішохідного переходу та вбив чотирьох людей.

Зокрема, водію, який скоїв смертельну ДТП у Києві, було оголошено про підозру. Йому загрожує до 10 років в'язниці.

Як відомо, водієм Mercedes-Benz, який на шаленій швидкості влетів у підземний перехід на перехресті вулиць Уманської та Івана Світличного в Солом'янському районі, є Павло Плєшивцев 1976 року народження – мешканець Херсонщини і керівник громади євангельських християн-баптистів «Церква села Підстепне». До трагедії він уже був учасником чотирьох зафіксованих аварій – дві з них трапилися цього року. Крім того, його неодноразово штрафували за систематичне перевищення швидкості.

Теги: ДТП аварія Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головною прикрасою фестивалю традиційно стали самі відвідувачі
Сотні шанувальників попкультури зібрались на фестивалі у Києві
Вчора, 12:03
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 6-7 червня
5 червня, 14:02
Бортницька станція аерації в м. Києві (БСА) – єдина станція очищення стічних каналізаційних вод у Києві, що обслуговує не тільки столицю, а й населені пункти Київської області
Чи був удар по Бортницькій станції аерації? Що кажуть фахівці та в якому стані об'єкт
28 травня, 10:54
Скільки коштувала Росії комбінована атака на Київ: підрахунок «Главкома»
Скільки коштувала Росії комбінована атака на Київ: підрахунок «Главкома»
25 травня, 14:19
Масована атака на Київ, Усик переміг нокаутом: головне за ніч 24 травня
Масована атака на Київ, Усик переміг нокаутом: головне за ніч 24 травня
24 травня, 06:02
Від отриманих травм керманич мікроавтобуса загинув на місці аварії
Смертельна ДТП у Києві: на Богатирській після удару перекинувся мікроавтобус Volkswagen
21 травня, 08:26
Київ та область накриють грози: синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки
Київ та область накриють грози: синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки
20 травня, 11:23
Внаслідок ворожої атаки загинули керуючий ресторану «Італійська Редакція» Іван Могильний (зліва на фото) та флорист компанії Іван Носко
Під час ракетного удару по Києву загинули двоє працівників сім'ї ресторанів First Line Group
15 травня, 18:53
За допомогою рятувальної мотузки чоловіка підняли на поверхню
У Києві будівельник впав у двометровий котлован, знадобилася допомога ДСНС (фото)
12 травня, 17:38

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
У Києві оголошено повітряну тривогу
У Києві Audi влетіла у вантажівку: є постраждалий
У Києві Audi влетіла у вантажівку: є постраждалий
Куди сходити у Києві 8-14 червня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 8-14 червня: дайджест культурних подій
Батько воює, закінчив шостий клас. Що відомо про підлітка, який загинув у ДТП в Києві
Батько воює, закінчив шостий клас. Що відомо про підлітка, який загинув у ДТП в Києві
Київ охопила негода
Київ охопила негода
Сотні шанувальників попкультури зібрались на фестивалі у Києві
Сотні шанувальників попкультури зібрались на фестивалі у Києві

Новини

Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
Вчора, 17:49
СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
5 червня, 13:37
Колишня суддя з Бердянська, яка передавала Росії дані про бійців «Азову», отримала суворе покарання (фото)
5 червня, 12:16
Нацполіція зібрала докази про участь сотень іноземних найманців у війні проти України
5 червня, 08:59
На Львівщині колишній депутат із сином організували схему для ухилянтів: їх затримали на гарячому (фото)
4 червня, 14:48
Сили безпілотних систем уразили корабель «Світляк» та ракетно-зенітний комплекс ворога (відео)
4 червня, 13:21

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua