У Києві Audi влетіла у вантажівку: є постраждалий

Внаслоідок аварії травмувався водій легковика

Увечері 6 червня на проспекті Червоної Калини у столиці сталася ДТП за участі легковика та вантажівки. Про це пише «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля Audi виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з вантажним транспортом. Внаслідок аварії травмувався водій легковика – його забрала швидка допомога.

Для з'ясування всіх обставин інциденту на місці аварії працювали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група з розслідування ДТП Головного управління поліції Києва.

Раніше 6 червня у Києві на вулиці Набережно-Рибальській перекинувся мікроавтобус.

«До уваги учасників дорожнього руху. У зв'язку з ДТП на вулиці Набережно-Рибальській, рух транспорту ускладнений у напрямку Північного мосту», – йдеться у повідомленні патрульної поліції.

Нагадаємо, 6 червня столичні правоохоронці затримали в процесуальному порядку винуватця масштабної та жахливої ДТП, яка напередодні сколихнула Солом'янський район столиці. Водій елітного позашляховика на шаленій швидкості протаранив конструкції підземного пішохідного переходу та вбив чотирьох людей.

Зокрема, водію, який скоїв смертельну ДТП у Києві, було оголошено про підозру. Йому загрожує до 10 років в'язниці.

Як відомо, водієм Mercedes-Benz, який на шаленій швидкості влетів у підземний перехід на перехресті вулиць Уманської та Івана Світличного в Солом'янському районі, є Павло Плєшивцев 1976 року народження – мешканець Херсонщини і керівник громади євангельських християн-баптистів «Церква села Підстепне». До трагедії він уже був учасником чотирьох зафіксованих аварій – дві з них трапилися цього року. Крім того, його неодноразово штрафували за систематичне перевищення швидкості.