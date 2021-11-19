З’явилося відео затримання підозрюваного в розчленуванні людини в Києві

Підозрюваного у вбивстві затримали у під'їзді багатоповерхівки на вулиці Тростянецькій

Столичні патрульні повідомили про затримання чоловіка, підозрюваного у вбивстві людини, рештки якої були виявлені у сміттєвому контейнері на бульварі Дружби народів 18 листопада.

Після страшної знахідки усі поліцейські міста були зорієнтовані на пошуки чоловіка, який міг бути причетним до цього жахливого злочину, повідомляє Патрульна поліція Києва.

Близько 23 години небайдужий громадянин повідомив, що в одній із багатоповерхівок на вулиці Тростянецькій побачив чоловіка, схожого на розшукуваного зловмисника.

Туди негайно попрямували декілька екіпажів патрульних поліцейських. У під’їзді будинку дійсно перебував чоловік, схожий за орієнтуванням.

Завдяки спільним злагодженим діям патрульних імовірного вбивцю оперативно затримали.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу та передали їм затриманого.

Нагадаємо, 18 листопада на бульварі Дружби народів у Печерському районі Києва у сміттєвому контейнері були виявлені частини людського тіла.

Зусилля поліцейських спрямовані на встановлення особи загиблої людини та розшуку осіб, причетних до вбивства.

У соцмережі повідомлялося, що на столичній Дарниці патрульні поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві та розчленуванні людини.