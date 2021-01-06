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    Розробники Kyiv Smart City заявили про рейдерське захоплення персональних даних киян

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    Всі функції&nbsp;додатку Kyiv Smart City автоматично перемістилися у&nbsp;<span>&laquo;Київ Цифровий&raquo;&nbsp;</span> - Розробники Kyiv Smart City заявили про рейдерське захоплення персональних даних киян
    Всі функції додатку Kyiv Smart City автоматично перемістилися у «Київ Цифровий» 

    У новому застосунку «Київ Цифровий» незрозумілим чином з'явилися персональні дані понад 100 тисяч киян

    5 січня мобільний додаток Kyiv Smart City раптово припинив свою роботу. Новий застосунок міських сервісів «Київ Цифровий» став доступним для безкоштовного завантаження на смартфонах з IOS та Android. 

    Розробники Kyiv Smart City насторожені цим фактом. Про це розповів Громадському радіо колишній директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА, голова комітету Smart City громадської ради в Міністерстві цифрової трансформації України Юрій Назаров.

    «З'явився мобільний додаток, в якому незрозумілим чином з'явилися персональні дані понад 100 тисяч киян. Мене це дуже насторожує», - зазначив він.

    На його думку, те, що відбувається – «це типове рейдерське захоплення персональних даних киян».

    «Я думаю, варто звернутися до міської влади, правоохоронних органів», - вважає Назаров.

    Нагадаємо, 5 січня мобільний додаток Kyiv Smart City раптово припинив працювати. Користувачі отримали повідомлення, що всі сервіси – зокрема й електронний квиток – перенесено у новий застосунок «Київ Цифровий».

    Згодом Департамент інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської держадміністрації повідомив, що новий застосунок міських сервісів «Київ Цифровий» став доступним для безкоштовного завантаження на смартфонах з IOS та Android. 

    Як зазначили у Департаменті, цифрова трансформація міста триває, і новий застосунок став логічним кроком у розвитку електронних сервісів столиці.

    Теги: Київ КМДА кияни Kyiv Smart City
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