Розробники Kyiv Smart City заявили про рейдерське захоплення персональних даних киян

У новому застосунку «Київ Цифровий» незрозумілим чином з'явилися персональні дані понад 100 тисяч киян

5 січня мобільний додаток Kyiv Smart City раптово припинив свою роботу. Новий застосунок міських сервісів «Київ Цифровий» став доступним для безкоштовного завантаження на смартфонах з IOS та Android.

Розробники Kyiv Smart City насторожені цим фактом. Про це розповів Громадському радіо колишній директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА, голова комітету Smart City громадської ради в Міністерстві цифрової трансформації України Юрій Назаров.

«З'явився мобільний додаток, в якому незрозумілим чином з'явилися персональні дані понад 100 тисяч киян. Мене це дуже насторожує», - зазначив він.

На його думку, те, що відбувається – «це типове рейдерське захоплення персональних даних киян».

«Я думаю, варто звернутися до міської влади, правоохоронних органів», - вважає Назаров.

Нагадаємо, 5 січня мобільний додаток Kyiv Smart City раптово припинив працювати. Користувачі отримали повідомлення, що всі сервіси – зокрема й електронний квиток – перенесено у новий застосунок «Київ Цифровий».

Згодом Департамент інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської держадміністрації повідомив, що новий застосунок міських сервісів «Київ Цифровий» став доступним для безкоштовного завантаження на смартфонах з IOS та Android.

Як зазначили у Департаменті, цифрова трансформація міста триває, і новий застосунок став логічним кроком у розвитку електронних сервісів столиці.