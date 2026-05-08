Розтрата 2,5 млн грн на ремонті Південного мосту: посадовець отримав підозру

фото: Південний міст/Facebook

За версією слідства, посадовець підписав акти виконаних робіт, не переконавшись, що їх справді виконали в повному обсязі

Посадовця «Київавтошляхміст», який відповідав за контроль протиаварійних робіт на Південному мосту, отримав підозру. За даними слідства, столичний бюджет переплатив 2,5 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генпрокуратура.

Протиаварійні роботи на естакаді Південного мосту проводили з грудня 2024 року до серпня 2025-го. Посадовець мав контролювати якість та обсяги ремонту, зокрема перевіряти монтаж і демонтаж спеціальних сталевих конструкцій.

Втім, за версією слідства, він підписав акти виконаних робіт, не переконавшись, що їх справді виконали в повному обсязі.

Через це комунальне підприємство переплатило підряднику 2,5 млн грн. Суму збитків підтвердила судова економічна експертиза.

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 ККУ – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам. Йому може загрожувати до 5 років увʼязнення.

Нагадаємо, новий інфраструктурний проєкт на Оболоні, який фінансує Литва, викликав хвилю обурення. Поки мерія анонсує появу копії вільнюського мосту короля Міндаугаса, активісти та політики звинувачують столичну владу у «відірваності від реальності» та нецільовому використанні довіри міжнародних партнерів.

Київ побив температурний рекорд 119-річної давнини: у столиці панує липнева спека
Розтрата 2,5 млн грн на ремонті Південного мосту: посадовець отримав підозру
У столиці почався пік цвітіння бузку: де шукати найкрасивіші алеї
До Дня Києва 35 тисяч мешканців столиці отримають матеріальну допомогу: хто у списку
10-метровий фонтан посеред дороги: на Північному мосту прорвало трубу (відео)
Сяйво над Багриновою горою: у Києві зафіксовано рідкісне метеорологічне явище
