Будівництво третього мосту на Оболоні: чому проєкт розкритикували активісти та депутати

У столиці планують побудувати ще один пішохідний міст на Оболоні, проте ідея викликала гостру дискусію сереж киян

Новий інфраструктурний проєкт на Оболоні, який фінансує Литва, викликав хвилю обурення. Поки мерія анонсує появу копії вільнюського мосту короля Міндаугаса, активісти та політики звинувачують столичну владу у «відірваності від реальності» та нецільовому використанні довіри міжнародних партнерів, повідомляє «Главком».

Символ дружби за грантові кошти

За даними КМДА, у південно-західній частині парку на вулиці Прирічній планують звести пішохідний міст, який стане символом підтримки України. Проєкт повністю фінансується мерією Вільнюса та литовським Фондом розвитку співробітництва – на це виділяють близько 600 тис. євро. Влада обіцяє зробити простір безбар’єрним та оновити паркову зону, підкреслюючи, що для бюджету Києва це будівництво буде безкоштовним.

Проєкт критикують експерти й політики

Відомий блогер та урбаніст Дмитро Макагон іронічно прокоментував вибір об’єкта для допомоги. Він припустив, що литовські партнери обирали з того, що їм запропонувала київська влада, а не вигадували будівництво самі.

«Сидить такий Вільнюс і думає, як би допомогти під час війни... О! Тут треба міст у вигляді глиста лупануть! Шоб красіво на пролітаючі шахеди дивитись», – пише Макагон.

На його думку, сума допомоги, яка становить менше $1 млн, свідчить про те, що партнери дають кошти «аби відчепилися», а сама споруда є непотрібною в часи постійних обстрілів.

До критики приєднався і депутат Київради Андрій Вітренко. Він наголосив, що в умовах війни просити гроші на третій міст на Оболоні замість генераторів для лікарень чи захисту критичної інфраструктури – це «управлінська сліпота» або «свідоме ігнорування реальності, в якій живе країна» .

«Невже ще один рекреаційний об’єкт сьогодні важливіший за безпеку киян під час чергового обстрілу? Жителі Прирічної вже не раз чітко сказали: вони не хочуть забудови та нав’язаних «покращень» цієї території. Люди хочуть зберегти природу, а не отримати черговий бетонний проєкт», – заявив депутат.

Вітренко зауважив, що навіть якщо гроші надає Литва, це все одно ресурс довіри міжнародних партнерів України і витрачати цей ресурс у 2026 році на лавочки, парк і міст замість критичної інфраструктури не можна.

«Сьогодні кожне євро міжнародної допомоги має працювати на безпеку, стійкість міста і підтримку фронту. А не на чергову стрічку, яку мер урочисто переріже перед камерами», – наголосив депутат.

Реакція соцмереж

Коментарі під дописами Макагона та Вітренка традиційно розділилися. Частина користувачів підозрює «міжнаціональний розпил» та висміює любов мера до урочистих перерізань стрічок. Проте знайшлися і захисники будівництва. Зокрема, деякі кияни зазначають, що хейт навколо нових об’єктів був і до повномасштабної війни, а відсутність фінансування інфраструктури (зокрема доріг) з часом призведе до ще більшого «ниття» мешканців.

Нагадаємо, у парку на вулиці Прирічній, що в Оболонському районі Києва, з’явиться новий пішохідний міст. Цей проєкт реалізують за повної фінансової підтримки Литви: кошти виділяють мерія Вільнюса та литовський Фонд розвитку співробітництва.

Новий міст стане своєрідною копією знаменитого мосту короля Міндаугаса у Вільнюсі. Ідея створення такого «мосту дружби» виникла як символ підтримки української столиці під час війни. Важливо, що для бюджету Києва будівництво буде безкоштовним, оскільки Литва надає грантові кошти.