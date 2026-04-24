Ніж проти пістолета: у одному з ТРЦ Києва стався конфлікт, є поранений (відео)

Ірина Міллер
Поліція розшукала і затримала чоловіка з ножем, який намагався втекти з місця події
фото з відкритих джерел, ілюстративне

Інцидент стався у Голосіївському районі столиці

В одному з торговельно-розважальних центрів Голосіївського району Києва вдень 23 квітня 2026 року стався конфлікт між двома чоловіками, який закінчився пораненнями та госпіталізацією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Києва

За словами очевидців, конфлікт між опонентами швидко переріс у насильство: один із чоловіків дістав пістолет, а інший у відповідь вдарив його ножем. Після цього нападник із ножем намагався втекти з місця події.

Першу допомогу пораненому надали інспектори поліції охорони, які також вилучили у постраждалого ймовірну вогнепальну зброю. Чоловіка було терміново госпіталізовано медиками «швидкої».

Патрульні негайно розпочали пошуки втікача. Під час обстеження прилеглої території правоохоронці виявили підозрюваного.

«Поліцейські привели в готовність табельну вогнепальну зброю та затримали чоловіка із застосуванням кайданок. Під час поверхневої перевірки у нього виявили ніж», – зазначають у патрульній поліції.

Усі обставини та причини кривавого конфлікту з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, у Дніпровському районі столиці поліцейські затримали 30-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння влаштував безлад посеред вулиці. Зловмисник намагався відібрати скутер у неповнолітнього, а згодом схопив сокиру і почав бити нею по деревах довкола. 

До слова, мешканця Київщини ледь не вбили за традиційне для Великодніх свят привітання «Христос Воскрес!». Інцидент стався вночі 13 квітня у Білій Церкві. До одного з місцевих закладів зайшов 35-річний чоловік та привітався до присутніх традиційним християнським вітанням «Христос Воскрес». 19-річний відвідувач, який сповідує іншу віру, агресивно відреагував на це. Між ними виникла словесна суперечка на релігійному ґрунті і молодик вирішив вбити опонента.

Рух Берестейським проспектом обмежено до 26 квітня: як проїхати
Ніж проти пістолета: у одному з ТРЦ Києва стався конфлікт, є поранений (відео)
Київська дитяча залізниця відкриває літній сезон: розклад та ціни на перші вихідні
У Києві лунають вибухи: працює ППО
У Печерському районі на місці демонтованих МАФів з’явилася зелена зона (фото)
На Білоцерківщині через несправний обігрівач загинуло літнє подружжя
21 квiтня, 13:06
