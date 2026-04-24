Ніж проти пістолета: у одному з ТРЦ Києва стався конфлікт, є поранений (відео)

Поліція розшукала і затримала чоловіка з ножем, який намагався втекти з місця події

Інцидент стався у Голосіївському районі столиці

В одному з торговельно-розважальних центрів Голосіївського району Києва вдень 23 квітня 2026 року стався конфлікт між двома чоловіками, який закінчився пораненнями та госпіталізацією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Києва.

За словами очевидців, конфлікт між опонентами швидко переріс у насильство: один із чоловіків дістав пістолет, а інший у відповідь вдарив його ножем. Після цього нападник із ножем намагався втекти з місця події.

Першу допомогу пораненому надали інспектори поліції охорони, які також вилучили у постраждалого ймовірну вогнепальну зброю. Чоловіка було терміново госпіталізовано медиками «швидкої».

Інцидент стався у Голосіївському районі. За словами очевидців, під час сварки один із чоловіків дістав пістолет, після чого його опонент ударив його ножем і втік.



Патрульні негайно розпочали пошуки втікача. Під час обстеження прилеглої території правоохоронці виявили підозрюваного.

«Поліцейські привели в готовність табельну вогнепальну зброю та затримали чоловіка із застосуванням кайданок. Під час поверхневої перевірки у нього виявили ніж», – зазначають у патрульній поліції.

Усі обставини та причини кривавого конфлікту з’ясовують слідчі.

