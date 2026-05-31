Українські зірки зворушливо привітали Київ із днем народження

Уже п’ятий рік День Києва проходить в умовах воєнного стану

Знаменитості дякують столиці за її тепло та бажають миру

У неділю, 31 травня, українська столиця відзначає день народження. Уже п’ятий рік свято проходить в умовах воєнного стану. Попри це, українські зірки активно вітають улюблене місто зі святом. Знаменитості діляться зворушливими спогадами, розповідають про улюблені місця, показують архівні фото, дякують Києву за його тепло та бажають миру. «Главком» склав добірку зіркових побажань українській столиці.

Актор, Народний артист України Богдан Бенюк на честь Дня Києва заспівав пісню «Чорнобривці», а Гарік Кричевський поділився відео, на якому виконує свою відому «Кияночку» українською.

Співачка Jerry Heil виконала пісню «Києве мій» англійською мовою.

У День Києва 2026 українські знаменитості поділилися теплими привітаннями столиці. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 31, 2026

Піаніст-віртуоз Євген Хмара з нагоди свята підготував для киян особливий подарунок. Він виконав «Києве мій» на роялі в метрополітені. Йому акомпанував барабанник Олександр Селезньов, але замість музичного інструменту був «Джавелін».

Лідер гурту «Океан Ельзи» поділився, що жодне місто України для нього не має стільки відтінків, скільки є в Києва.

«Місто – сила, місто – прихисток, місто – сцена... Місто – сум, місто – пам'ять, місто – надія... Все, як у відомій пісні... З Днем народження, Києве мій!», – написав Святослав Вакарчук.

Народна артистка України Ірина Білик записала вітання тлі мальовничих київських пагорбів.

«Київ – найкраще місто на Землі. Київ – це серце нашої рідної України. Я як киянка вітаю вас усіх із Днем Києва», – поділилася емоціями співачка.

Ірина Білик також висловила найважливіше бажання кожного українця – повернення миру на рідну землю, та побажала столиці й надалі дарувати людям натхнення:

«Бажаю своєму рідному місту якомога скоріше стати мирним і дарувати нам свою красу, натхнення і любов. Рідний Києве, з Днем міста!», – додала вона наостанок, відправивши глядачам повітряний поцілунок.

Співачка Олена Тополя подякувала кожному киянину та захиснику, що береже столицю України. Вона побажала Києву мирного неба, квітучої весни і якнайшвидшої перемоги.

«Ти – місто, де оживає історія, де кожен каштан шепоче про силу нашого народу, а Дніпро несе крізь віки нашу незламну волю. З Днем народження, мій величний, мій незламний Києве!», – висловилась Олена Тополя.

Нагадаємо, столиця України відзначає свій день народження, і цього року слова підтримки та захоплення на адресу міста звучать не лише від українців, а й від міжнародної дипломатичної спільноти. Посольства провідних європейських держав – Великої Британії, Німеччини та Франції – підготували спільне емоційне звернення до Києва, назвавши його своїм другим домом і символом незламної боротьби за свободу.

Як відомо, щороку в останню неділю травня українці відзначають День Києва – свято столиці, яка вже понад півтори тисячі років залишається політичним, культурним і духовним серцем України.

Місто над Дніпром пережило безліч історичних випробувань, але зберегло свою велич, неповторну атмосферу та незламний характер. Сьогодні Київ є не лише символом багатої спадщини, а й уособленням стійкості та свободи сучасної України.