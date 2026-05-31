Головна Київ Новини
search button user button menu button

Українські зірки зворушливо привітали Київ із днем народження

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Українські зірки зворушливо привітали Київ із днем народження
Уже п’ятий рік День Києва проходить в умовах воєнного стану
фото: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Знаменитості дякують столиці за її тепло та бажають миру

У неділю, 31 травня, українська столиця відзначає день народження. Уже п’ятий рік свято проходить в умовах воєнного стану. Попри це, українські зірки активно вітають улюблене місто зі святом. Знаменитості діляться зворушливими спогадами, розповідають про улюблені місця, показують архівні фото, дякують Києву за його тепло та бажають миру. «Главком» склав добірку зіркових побажань українській столиці.

Актор, Народний артист України Богдан Бенюк на честь Дня Києва заспівав пісню «Чорнобривці», а Гарік Кричевський поділився відео, на якому виконує свою відому «Кияночку» українською. 

Співачка Jerry Heil виконала пісню «Києве мій» англійською мовою.

Піаніст-віртуоз Євген Хмара з нагоди свята підготував для киян особливий подарунок. Він виконав «Києве мій» на роялі в метрополітені. Йому акомпанував барабанник Олександр Селезньов, але замість музичного інструменту був «Джавелін».

Лідер гурту «Океан Ельзи» поділився, що жодне місто України для нього не має стільки відтінків, скільки є в Києва.

«Місто – сила, місто – прихисток, місто – сцена... Місто – сум, місто – пам'ять, місто – надія... Все, як у відомій пісні... З Днем народження, Києве мій!», – написав Святослав Вакарчук.

Народна артистка України Ірина Білик записала вітання тлі мальовничих київських пагорбів.

«Київ – найкраще місто на Землі. Київ – це серце нашої рідної України. Я як киянка вітаю вас усіх із Днем Києва», – поділилася емоціями співачка.

Ірина Білик також висловила найважливіше бажання кожного українця – повернення миру на рідну землю, та побажала столиці й надалі дарувати людям натхнення:

«Бажаю своєму рідному місту якомога скоріше стати мирним і дарувати нам свою красу, натхнення і любов. Рідний Києве, з Днем міста!», – додала вона наостанок, відправивши глядачам повітряний поцілунок.

Співачка Олена Тополя подякувала кожному киянину та захиснику, що береже столицю України. Вона побажала Києву мирного неба, квітучої весни і якнайшвидшої перемоги.

«Ти – місто, де оживає історія, де кожен каштан шепоче про силу нашого народу, а Дніпро несе крізь віки нашу незламну волю. З Днем народження, мій величний, мій незламний Києве!», – висловилась Олена Тополя.

Нагадаємо, столиця України відзначає свій день народження, і цього року слова підтримки та захоплення на адресу міста звучать не лише від українців, а й від міжнародної дипломатичної спільноти. Посольства провідних європейських держав – Великої Британії, Німеччини та Франції – підготували спільне емоційне звернення до Києва, назвавши його своїм другим домом і символом незламної боротьби за свободу.

Як відомо, щороку в останню неділю травня українці відзначають День Києва – свято столиці, яка вже понад півтори тисячі років залишається політичним, культурним і духовним серцем України.

Місто над Дніпром пережило безліч історичних випробувань, але зберегло свою велич, неповторну атмосферу та незламний характер. Сьогодні Київ є не лише символом багатої спадщини, а й уособленням стійкості та свободи сучасної України.

Читайте також:

Теги: Євген Хмара Святослав Вакарчук Океан Ельзи Ірина Білик артист місто Богдан Бенюк співачка столиця свято сцена Jerry Heil відео день народження народний артист Дніпро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2007 році Марчук потрапив до рейтингу 100 найвизначніших геніїв сучасності
Художнику Івану Марчуку – 90: найцікавіші факти з біографії генія
12 травня, 07:30
Анастасія Пустовіт пояснила, що входить в обов’язки координатора інтимних сцен у кіно
Акторка Анастасія Пустовіт розкрила головну проблему інтимних сцен у кіно в Україні
1 травня, 11:36
У Дніпрі зайнялася квартира у 5-поверховому будинку
Нічна атака на Дніпро: ворожий дрон влучив у житлову багатоповерхівку, є постраждалий
7 травня, 05:03
Олексій зізнався, що вчинок батька його морально знищив
Окупант пішов воювати, щоб вилікувати батька від раку, а той відмовився говорити з сином
9 травня, 20:15
Яке релігійне свято відзначається 11 травня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 11 травня 2026: традиції та молитва
10 травня, 22:00
Поліцейські зареєстрували інформацію до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події
В Обухові невідомі посеред ночі розважалися під російську музику
9 травня, 17:36
Яке релігійне свято відзначається 26 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
Яке релігійне свято відзначається 26 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
25 травня, 22:00
Створення саду та облаштування простору стали для Уляни не лише творчістю, а й способом внутрішнього відновлення
На Одещині дизайнерка перетворила 100-річну хату на будинок мрії
24 травня, 22:38
Майже 20 тис. випускників столичних шкіл виходять у доросле життя
Останній дзвоник у школах Києва: Кличко зворушливо звернувся до випускників
29 травня, 12:51

Новини

Українські зірки зворушливо привітали Київ із днем народження
Українські зірки зворушливо привітали Київ із днем народження
Кличко зробив заяву про метро на Троєщину і Виноградар
Кличко зробив заяву про метро на Троєщину і Виноградар
На Київщині велика релігійна громада одноголосно підтримала перехід до ПЦУ
На Київщині велика релігійна громада одноголосно підтримала перехід до ПЦУ
На Київщині поліція затримала рецидивіста з гранатами та набоями
На Київщині поліція затримала рецидивіста з гранатами та набоями
«Непохитно твої»: європейські посольства об'єдналися у зворушливому привітанні до Дня Києва
«Непохитно твої»: європейські посольства об'єдналися у зворушливому привітанні до Дня Києва
Операція «Чисте місто». Захист ексзаступника Кличка звинувачує слідство у перешкоджанні доступу до матеріалів справи
Операція «Чисте місто». Захист ексзаступника Кличка звинувачує слідство у перешкоджанні доступу до матеріалів справи

Новини

Безпілотники атакували Ростовську область: горить нафтобаза
Сьогодні, 00:40
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:06
Трійця 2026 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
Вчора, 16:30
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 30 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
29 травня, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
29 травня, 21:46

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua