Під мостом-хвилею на Оболоні плив будинок без даху: деталі спецоперації «Десант» (відео)

У Києві звільнили від незаконних плавзасобів затоку Наталка, що біля вулиці Прирічної в Оболонському районі. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, інформує «Главком» .

Такий вигляд мало кафе «Десант», розміщене на березі водойми без дозвільних документів скриншот відео

Зазначається, що наразі в цій частині парку триває капітальний ремонт. Проєкт передбачає впорядкування прибережної зони, підвищення рівня благоустрою та створення сучасного, безпечного і доступного простору для відпочинку.

Фахівці КП «Плесо» завершили демонтаж і переміщення причальних понтонів кафе «Десант». Об’єкт складався із семи конструкцій, які транспортували поетапно.

Через весняне коливання рівня води у Дніпрі конструкції проходили під мостом-хвилею буквально «впритул» скриншот відео

Буксирування несамохідних понтонів кафе «Десант» вимагало ювелірної точності скриншот відео

«Операція тривала кілька тижнів: кожен сегмент поетапно буксирували та проводили під мостом-хвилею із високою точністю. У результаті комплекс «Десант» переміщено до місця відповідального зберігання. Завершення цих робіт стало важливим етапом у розвитку території. Акваторія затоки Наталка отримала візуальну відкритість, а мешканці – можливість повноцінно користуватися оновленим громадським простором», – повідомило КП «Плесо».

Через низький пішохідний міст у затоці одному з будинків заздалегідь демонтували частину даху, щоб він зміг пройти водою до місця призначення скриншот відео

Очищення затоки стало частиною великого проєкту з оновлення південно-західної частини парку на вул. Прирічній. На території вже виконали значний обсяг підготовчих та інженерних робіт для створення безпечного й комфортного середовища.

Очищена від незаконних споруд затока Наталка скриншот відео

Нагадаємо, до 15 травня в столиці триває щорічний весняний двомісячник із благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста. Цього року місто оновило підходи до оцінювання результатів благоустрою. Зокрема, до переліку критеріїв додали: догляд за зеленими насадженнями та висадження нових дерев, догляд за дитячими і спортивними майданчиками, відновлення територій після демонтажу незаконних кіосків, санітарний стан дворів та вхідних груп житлових будинків.