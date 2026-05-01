Головна Київ Новини
search button user button menu button

Під мостом-хвилею на Оболоні плив будинок без даху: деталі спецоперації «Десант» (відео)

Ірина Міллер
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Враховуючи коливання рівня води, операція була надзвичайно ризикованою і вимагала неабиякої точності
скриншот відео

Операція тривала кілька тижнів. У результаті комплекс «Десант» переміщено до місця відповідального зберігання

У Києві звільнили від незаконних плавзасобів затоку Наталка, що біля вулиці Прирічної в Оболонському районі. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, інформує «Главком» .

Такий вигляд мало кафе «Десант», розміщене на березі водойми без дозвільних документів
скриншот відео

Зазначається, що наразі в цій частині парку триває капітальний ремонт. Проєкт передбачає впорядкування прибережної зони, підвищення рівня благоустрою та створення сучасного, безпечного і доступного простору для відпочинку.

Фахівці КП «Плесо» завершили демонтаж і переміщення причальних понтонів кафе «Десант». Об’єкт складався із семи конструкцій, які транспортували поетапно.

Через весняне коливання рівня води у Дніпрі конструкції проходили під мостом-хвилею буквально «впритул»
скриншот відео
Буксирування несамохідних понтонів кафе «Десант» вимагало ювелірної точності
скриншот відео

«Операція тривала кілька тижнів: кожен сегмент поетапно буксирували та проводили під мостом-хвилею із високою точністю. У результаті комплекс «Десант» переміщено до місця відповідального зберігання. Завершення цих робіт стало важливим етапом у розвитку території. Акваторія затоки Наталка отримала візуальну відкритість, а мешканці – можливість повноцінно користуватися оновленим громадським простором», – повідомило КП «Плесо».

Через низький пішохідний міст у затоці одному з будинків заздалегідь демонтували частину даху, щоб він зміг пройти водою до місця призначення
скриншот відео

Очищення затоки стало частиною великого проєкту з оновлення південно-західної частини парку на вул. Прирічній. На території вже виконали значний обсяг підготовчих та інженерних робіт для створення безпечного й комфортного середовища.

Очищена від незаконних споруд затока Наталка
скриншот відео

Нагадаємо, до 15 травня в столиці триває щорічний весняний двомісячник із благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста. Цього року місто оновило підходи до оцінювання результатів благоустрою. Зокрема, до переліку критеріїв додали: догляд за зеленими насадженнями та висадження нових дерев, догляд за дитячими і спортивними майданчиками, відновлення територій після демонтажу незаконних кіосків, санітарний стан дворів та вхідних груп житлових будинків.

Теги: благоустрій річка Дніпро Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua