Розваги для дорослих: у Києві поліція накрила «масажний» салон



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На момент приїзду поліцейських у квартирі знаходилось чотири повії

В одній з квартир багатоповерхівки так звані «масажистки» надавали клієнтам послуги сексуального характеру

Злочинну діяльність місця розпусти під вивіскою масажного салону припинили співробітники управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, Головного управління у Києві спільно зі слідчим відділом Голосіївського управління поліції та Київською міською прокуратурою. Правоохоронці встановили особу організаторки бізнесу та жінок, які надавали інтимні послуги. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

На момент приїзду поліцейських у квартирі знаходилось чотири повії. Стосовно них склали протоколи за ст. 181-1 (Заняття проституцією) Кодексу України про адміністративні правопорушення. У ході обшуку помешкання вилучили гроші, мобільні телефони та інші речові докази, що підтверджують незаконну діяльність масажного салону.

Головною фігуранткою інтимного бізнесу виявилася 28-річна місцева жителька. Вона отримувала 60% від прибутку, решту - залишала працівницям. Гроші від клієнтів приймали готівкою та на банківську картку.

Замовників дорослих розваг киянка підшукувала у мережі Інтернет, де заздалегідь розмістила рекламу про еротичний масаж із номерами телефонів для попереднього запису. Залежно від кількості бажаючих, у салоні працювало від 3-х до 6-ти «масажисток». Ціна послуг складала від 500 до 3000 гривень за годину.

За даним фактом слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Організаторці місця розпусти оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Як повідомлялося, у Києві правоохоронцями викрито злочинну групу, учасники якої тривалий час займалися сутенерством