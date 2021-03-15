Розвиватимемо «Столичний» за світовими стандартами – перше інтерв'ю з новими співвласниками ринку

«Ми збираємося поспілкуватися з кожним з працівників «Столичного», оцінити його професійні якості», – розповів Бондар

Нові власники київського ринку «Столичний» мають намір докласти всіх зусиль, щоб перетворити його в успішне підприємство європейського зразка. При цьому відносини з орендарями площ ринку, його працівниками та відвідувачами – будуть переведені в цивілізоване русло.

Про це йдеться в інтерв'ю виданню «Апостроф» представника компанії-співвласника ринку Віктора Бондара.

«Ми плануємо розвивати» Столичний «за найкращими світовими стандартами і залучати до цього процесу інституційних європейських інвесторів... Ми дуже зацікавлені в тому, щоб ринок розвивався, тому будемо приділяти увагу, безпосередньо спілкуватися з кожним з орендарів... Ми зі свого боку маємо намір повернути цивілізовані відносини – коли кожен орендар, який працює на території «Столичного», офіційно платить оренду і при цьому має гарантії, що без перешкод зможе використовувати свої орендовані майданчики для ведення господарської діяльності», – розповів Бондар.

Аналогічний підхід, за його словами, буде і до працівників ринку.

«Ми збираємося поспілкуватися з кожним з працівників, оцінити його професійні якості. І якщо кваліфікація працівника буде відповідати належним критеріям, якщо він доведе свою професійну спроможність виконувати професійні обов'язки, працювати в інтересах як всього ринку в цілому, так і окремих його складових – я маю на увазі і власників, і орендарів, і відвідувачів ринку – то він, безумовно, залишиться на «Столичному»... Ми будуємо цивілізоване підприємство, за найкращими європейськими та світовими зразками і стандартам, тому і відносини з співробітниками збираємося будувати на таких же принципах», – підкреслив представник компанії-співвласника «Столичного».

Він також розкрив деякі подробиці корпоративного конфлікту навколо ринку «Столичний».

«Серед найважливішого тут те, що на сьогоднішній день триває ряд судових процесів, ініційованих чинним керівником ТОВ «РСХП «Столичний» Рустемом Абдукадировим, який отримав цю посаду і займає її протиправним способом. Це людина, яку обґрунтовано відносять до так званої «єнакіївського угруповання». В результаті його дій, а саме після кількох заяв, які він подавав з метою потрапити в «потрібного» для нього суддю, були ініційовані судові процеси, за результатами яких було винесено постанову про забезпечення позову і заборонено учасникам, тобто власникам компанії, звільняти його з посади. Це, безумовно, абсолютно протиправна практика, коли власники підприємства не можуть звільнити його керівника... Що ж до самого корпоративного спору, то ситуація виглядає наступним чином. Частка в статутному капіталі ринку «Столичний», яка належала вигодоодержувачу Олександру Стельмаху, була викуплена іноземними інвесторами. Але після укладення відповідних угод Олександр Стельмах і підконтрольна йому компанія «Гудлайт Кепітал Лімітед» відмовилися від виконання зобов'язань за цими договорами і, одночасно вирішили, що можуть не повертати сплачені їм кошти. Тому іноземний інвестор звернувся до суду, і на підставі відповідного рішення суду ця частка була витребувана у компанії «Гудлайт Кепітал Лімітед», зазначив Бондар.

Він додав, що на сьогоднішній день щодо ринку «Столичний» було відкрито провадження у справі про банкрутство, що, на його думку, позитивно позначиться на вирішенні складної ситуації на підприємстві.

«Це, безумовно, позитивне рішення. Ми бачимо в цьому додатковий контроль з боку кредиторів, оскільки суд підтвердив, що у підприємства є заборгованість і необхідність в тому, щоб по відношенню до нього була введена окрема посада розпорядника майна. Фактично, це означає, що тепер жодна угода не може бути укладена і жодне майно не може бути відчужене, якщо це суперечить інтересам як самого боржника, так і його кредиторів. При цьому всі невигідні Товариству угоди будуть визнані не відповідними цим інтересам. Тому введення зовнішнього управління і відкриття провадження у справі про банкрутство в даному випадку є позитивним кроком, таким, що дозволить кредиторам і боржнику провести інвентаризацію і відновити довіру з боку орендарів ринку, інвесторів і споживачів послуг», – резюмував Бондар.