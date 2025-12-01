Головна Київ Новини
Рух на з'їзді з Богатирської в напрямку Великої кільцевої дороги обмежено до 5 грудня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Рух на з’їзді з Богатирської в напрямку Великої кільцевої дороги обмежено до 5 грудня
Ремонт здійснюватиметься за сприятливих погодних умов.
Обмеження пов’язане з ремонтом дорожнього покриття на з’їзді

У столиці до 5 грудня частково обмежили рух на лівоповоротному з’їзді з вулиці Богатирської на Велику кільцеву дорогу. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд», інформує «Главком».

Як зазначається, обмеження пов’язане з ремонтом дорожнього покриття на з’їзді. 

Дорожні роботи виконуватимуть за сприятливих погодних умов.

Нагадаємо,  28 листопада, відкрито рух транспорту та пішоходів оновленим шляхопроводом поблизу метро «Дарниця». Реконструкцію аварійного об’єкта, зведеного ще у 1963 році, «Київавтодор» розпочав у грудні 2024 року. За словами мера Києва, старий шляхопровід жодного разу його капітально не ремонтували.

Раніше повідомлялося, що у Києві під час повітряної тривоги обмежуватимуть рух Південним мостом з правого на лівий берег. Це стосуватиметься як приватних авто, так і громадського транспорту. Таке рішення ухвалила Рада оборони міста. У зв’язку з цим, за інформацією Департаменту транспортної інфраструктури, під час повітряної тривоги та в разі, коли патрульна поліція запроваджує тимчасову заборону руху транспорту Південним мостом із правого берега Дніпра на лівий, автобуси № 22 та № 91 курсуватимуть за зміненими схемами. Києва.  

