Смертельна ДТП на Майдані Незалежності. Суд виніс вирок водію, який втратив свідомість за кермом

Чоловік мав низку захворювань, при яких не можна керувати автомобілем. Попри це, він сів за кермо

Водія, який втратив свідомість за кермом та скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду на Майдані Незалежності, засуджено до шести років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

«За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури судом 71-річного водія визнано винним у порушенні правил дорожнього руху, внаслідок чого загинули двоє пішоходів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дії водія кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 КК України.

У прокуратурі нагадали, що смертельна ДТП сталася у жовтні 2020 року на Майдані Незалежності. Тоді водій автомобіля Land Rover Discovery, проїхавши перехрестя з вул. Хрещатик, втратив свідомість та виїхав на тротуар біля Монумента Незалежності. Далі автомобіль у некерованому стані скоїв наїзд на двох жінок-пішоходів, вони загинули на місці. Легкі тілесні ушкодження отримали ще троє людей. Також пошкоджень зазнали автомобілі, в які влетіло некероване авто після наїзду на людей.

Як встановило слідство, чоловік мав низку захворювань, при яких не можна керувати автомобілем. Попри це, він сів за кермо, втратив свідомість та скоїв смертельну ДТП.

Вироком Шевченківського районного суду м. Києва водія засуджено до щести років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на три роки.

