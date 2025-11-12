У Києві завершився сезон кавалеристів, мото- та велопатрулів

У Києві протягом сезону кінні екіпажі щодня патрулювали парки та зони відпочинку, стежили за порядком і безпекою громадян

Сезон кавалеристів, мото- та велопатрулів у столиці завершився. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію. Упродовж сезону вони патрулювали вулиці та дороги, парки й сквери, регулювали дорожній рух і забезпечували охорону публічного порядку.

Повідомляється, шо протягом сезону патрульні виявляли нетверезих водіїв, громадян із ймовірними наркотичними речовинами та допомагали містянам, які опинялися в небезпечних ситуаціях.

Мотопатрульні Києва, Львова, Одеси, Чернівців та Рівного опрацювали:

понад 1 300 викликів, що надійшли на спецлінію 112;

винесли понад 4 000 адмінматеріалів за порушення правил дорожнього руху;

склали понад 150 адмінматеріалів за порушення ПДР.

виявили понад 50 правопорушень кримінального характеру.

Велопатрульні Києва, Львова, Луцька, Івано-Франківська, Кременчука, Житомира, Черкас, Одеси, Рівного, Хмельницького, Ужгорода, Чернігова та Чернівців опрацювали:

понад 4 тис. викликів, що надійшли на спецлінію 112;

винесли понад 18 тис. адмінматеріалів за порушення правил дорожнього руху;

винесли понад 4 тис. адмінматеріалів за порушення громадської безпеки.

У Києві протягом сезону кінні екіпажі щодня патрулювали парки та зони відпочинку, стежили за порядком і безпекою громадян. Кавалеристи допомагали виявляти правопорушення, запобігати конфліктним ситуаціям і підтримували спокій у місцях, куди складно дістатися автопатрулю.

Інспектори здійснювали профілактичну роботу з громадянами і залюбки спілкувалися з дорослими та дітьми.

До весни інспектори продовжать службу у автопатрулях.

Нагадаємо, кінний патруль розпочав свою роботу у київських парках на початку березня. Жителі міста, а особливл дітлахи, радіють поверненню коней у парки і не нехтують можливістю погладити тварин та зробити фото на згадку.