У Києві завершився сезон кавалеристів, мото- та велопатрулів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Києві завершився сезон кавалеристів, мото- та велопатрулів
У Києві протягом сезону кінні екіпажі щодня патрулювали парки та зони відпочинку, стежили за порядком і безпекою громадян
фото: патрульна поліція Києва/Facebook

До весни інспектори продовжать службу у автопатрулях

Сезон кавалеристів, мото- та велопатрулів у столиці завершився. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію. Упродовж сезону вони патрулювали вулиці та дороги, парки й сквери, регулювали дорожній рух і забезпечували охорону публічного порядку.

Повідомляється, шо протягом сезону патрульні виявляли нетверезих водіїв, громадян із ймовірними наркотичними речовинами та допомагали містянам, які опинялися в небезпечних ситуаціях.

Мотопатрульні Києва, Львова, Одеси, Чернівців та Рівного опрацювали:

  • понад 1 300 викликів, що надійшли на спецлінію 112;
  • винесли понад 4 000 адмінматеріалів за порушення правил дорожнього руху;
  • склали понад 150 адмінматеріалів за порушення ПДР.
  • виявили понад 50 правопорушень кримінального характеру.

Велопатрульні Києва, Львова, Луцька, Івано-Франківська, Кременчука, Житомира, Черкас, Одеси, Рівного, Хмельницького, Ужгорода, Чернігова та Чернівців опрацювали:

  • понад 4 тис. викликів, що надійшли на спецлінію 112;
  • винесли понад 18 тис. адмінматеріалів за порушення правил дорожнього руху;
  • винесли понад 4 тис. адмінматеріалів за порушення громадської безпеки.

У Києві протягом сезону кінні екіпажі щодня патрулювали парки та зони відпочинку, стежили за порядком і безпекою громадян. Кавалеристи допомагали виявляти правопорушення, запобігати конфліктним ситуаціям і підтримували спокій у місцях, куди складно дістатися автопатрулю.

Інспектори здійснювали профілактичну роботу з громадянами і залюбки спілкувалися з дорослими та дітьми.

До весни інспектори продовжать службу у автопатрулях.  

Нагадаємо, кінний патруль розпочав свою роботу у київських парках на початку березня. Жителі міста, а особливл дітлахи, радіють поверненню коней у парки і не нехтують можливістю погладити тварин та зробити фото на згадку. 

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
