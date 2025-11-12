У Києві завершився сезон кавалеристів, мото- та велопатрулів
До весни інспектори продовжать службу у автопатрулях
Сезон кавалеристів, мото- та велопатрулів у столиці завершився. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію. Упродовж сезону вони патрулювали вулиці та дороги, парки й сквери, регулювали дорожній рух і забезпечували охорону публічного порядку.
Повідомляється, шо протягом сезону патрульні виявляли нетверезих водіїв, громадян із ймовірними наркотичними речовинами та допомагали містянам, які опинялися в небезпечних ситуаціях.
Мотопатрульні Києва, Львова, Одеси, Чернівців та Рівного опрацювали:
- понад 1 300 викликів, що надійшли на спецлінію 112;
- винесли понад 4 000 адмінматеріалів за порушення правил дорожнього руху;
- склали понад 150 адмінматеріалів за порушення ПДР.
- виявили понад 50 правопорушень кримінального характеру.
Велопатрульні Києва, Львова, Луцька, Івано-Франківська, Кременчука, Житомира, Черкас, Одеси, Рівного, Хмельницького, Ужгорода, Чернігова та Чернівців опрацювали:
- понад 4 тис. викликів, що надійшли на спецлінію 112;
- винесли понад 18 тис. адмінматеріалів за порушення правил дорожнього руху;
- винесли понад 4 тис. адмінматеріалів за порушення громадської безпеки.
У Києві протягом сезону кінні екіпажі щодня патрулювали парки та зони відпочинку, стежили за порядком і безпекою громадян. Кавалеристи допомагали виявляти правопорушення, запобігати конфліктним ситуаціям і підтримували спокій у місцях, куди складно дістатися автопатрулю.
Інспектори здійснювали профілактичну роботу з громадянами і залюбки спілкувалися з дорослими та дітьми.
До весни інспектори продовжать службу у автопатрулях.
Нагадаємо, кінний патруль розпочав свою роботу у київських парках на початку березня. Жителі міста, а особливл дітлахи, радіють поверненню коней у парки і не нехтують можливістю погладити тварин та зробити фото на згадку.
