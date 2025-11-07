Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ затвердив додаткові соцгарантії для постраждалих від агресії РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Київ затвердив додаткові соцгарантії для постраждалих від агресії РФ
Рішення було прийняте на пленарному засіданні Київради більшістю депутатів
фото: КМДА

Кияни, які постраждали від війни, отримають 70% знижки на оформлення документів

Київ затвердив додаткові соціальні гарантії жителям столиці, які постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації. Таке рішення було прийняте на пленарному засіданні Київради більшістю депутатів 6 листопада. Про це повідомляє «Главком».

Як зазначила депутатка Київради Людмила Ковалевська, ухвалене рішення передбачає звільнення постраждалих киян від сплати міської частини адміністративного збору, в сумі 70%, за оформлення або обмін документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

«Це швидка, адресна і справедлива підтримка, яка допоможе людям швидше відновити документи та повернути доступ до необхідних адміністративних і соціальних послуг. Механізм простий – людина при зверненні до ЦНАПу або підрозділу Державної міграційної служби надає документ, виданий органом досудового розслідування, про визнання її потерпілою у кримінальному провадженні й отримує 70% знижку за послугу оформлення документа», – наголосила Людмила Ковалевська.

Депутатка зауважила, що крім цього Київрада звернеться до Кабінету міністрів України з ініціативою на державному рівні врегулювати питання безплатної заміни документів для осіб, житло яких знищене або пошкоджене внаслідок війни.

Нагадаємо, депутати Київради ухвалили зміни до Міської цільової програми забезпечення готовності до дій за призначенням територіальної підсистеми м. Києва Єдиної державної системи цивільного захисту на 2024–2025 роки, продовживши її дію до 2028 року. Нововведення передбачають закупівлю первинних (мобільних) укриттів у столиці. 

Також у столиці почали споруджувати радіаційно-захисні укриття на випадок можливих радіаційних загроз. Зокрема, в Оболонському районі вже зведено перші дві такі споруди. Голова Оболонської РДА пояснив, що це частина довгострокової стратегії розвитку безпекового простору столиці, яка враховує досвід Ізраїлю.

Теги: Київ кияни документи місцева влада Київрада КМДА

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2026 році вагону-снігоочиснику виповнюється 100 років
Безбар’єрність у столиці спіткнулася об сторічний трамвай
7 жовтня, 10:40
Станом на зараз, поліцейські опитали більш як десять очевидців інциденту
Мобілізований киянин помер у лікарні після травми, отриманої у розподільчому пункті ТЦК. Поліція відкрила справу
24 жовтня, 11:48
Начальник КМВА також заявив, що присвятить наступний тиждень проблемі міського резерву на випадок надзвичайних ситуацій
У Києві збільшилася кількість постраждалих від атаки
25 жовтня, 13:37
Київ атакували безпілотники
У Києві БпЛА влучив у будинок, є постраждалі, серед них – діти (оновлено)
26 жовтня, 04:25
На прощання в Михайлівському Золотоверхому соборі зібрались до 100 людей
Київ попрощався із журналісткою та оператором телеканалу FreeДом, що загинули у Краматорську
27 жовтня, 13:16
Київ та область 23 вересня першими доєдналися до ініціативи вшанування щодня о 09:00 пам’яті загиблих героїв
Ткаченко та Кличко почали воювати через хвилину мовчання в Києві
28 жовтня, 15:14
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Відключення світла 1 листопада 2025 року: як діятимуть графіки у Києві
31 жовтня, 21:05
У Святошинському районі столиці маршрутний автобус зіткнувся з електроопорою
Зіткнення автобуса з електроопорою у Києві: дев'ять осіб травмувались
Вчора, 04:27
Відключення світла повʼязані з російськими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 4 листопада 2025 року
3 листопада, 21:28

Новини

Київ затвердив додаткові соцгарантії для постраждалих від агресії РФ
Київ затвердив додаткові соцгарантії для постраждалих від агресії РФ
Де у Києві купити продуктові товари 8-9 листопада: адреси ярмарків
Де у Києві купити продуктові товари 8-9 листопада: адреси ярмарків
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Київщина: графіки відключення світла 6 листопада 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 6 листопада 2025 року
Відключення світла 7 листопада 2025 року: як діятимуть графіки у Києві
Відключення світла 7 листопада 2025 року: як діятимуть графіки у Києві
Скандал через шорти в київському ліцеї: чому розслідування тягнеться вже третій місяць
Скандал через шорти в київському ліцеї: чому розслідування тягнеться вже третій місяць

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua