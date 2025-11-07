Київ затвердив додаткові соцгарантії для постраждалих від агресії РФ

Кияни, які постраждали від війни, отримають 70% знижки на оформлення документів

Київ затвердив додаткові соціальні гарантії жителям столиці, які постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації. Таке рішення було прийняте на пленарному засіданні Київради більшістю депутатів 6 листопада. Про це повідомляє «Главком».

Як зазначила депутатка Київради Людмила Ковалевська, ухвалене рішення передбачає звільнення постраждалих киян від сплати міської частини адміністративного збору, в сумі 70%, за оформлення або обмін документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

«Це швидка, адресна і справедлива підтримка, яка допоможе людям швидше відновити документи та повернути доступ до необхідних адміністративних і соціальних послуг. Механізм простий – людина при зверненні до ЦНАПу або підрозділу Державної міграційної служби надає документ, виданий органом досудового розслідування, про визнання її потерпілою у кримінальному провадженні й отримує 70% знижку за послугу оформлення документа», – наголосила Людмила Ковалевська.

Депутатка зауважила, що крім цього Київрада звернеться до Кабінету міністрів України з ініціативою на державному рівні врегулювати питання безплатної заміни документів для осіб, житло яких знищене або пошкоджене внаслідок війни.

Нагадаємо, депутати Київради ухвалили зміни до Міської цільової програми забезпечення готовності до дій за призначенням територіальної підсистеми м. Києва Єдиної державної системи цивільного захисту на 2024–2025 роки, продовживши її дію до 2028 року. Нововведення передбачають закупівлю первинних (мобільних) укриттів у столиці.

Також у столиці почали споруджувати радіаційно-захисні укриття на випадок можливих радіаційних загроз. Зокрема, в Оболонському районі вже зведено перші дві такі споруди. Голова Оболонської РДА пояснив, що це частина довгострокової стратегії розвитку безпекового простору столиці, яка враховує досвід Ізраїлю.