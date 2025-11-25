Завали розібрано. Остаточні дані про наслідки удару по Києву
Надзвичайники завершили аварійно-рятувальні роботи у Києві після нічного та ранкового масованого обстрілу. Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує «Главком».
Рятувальники розібрали завали та ліквідували наслідки російських ударів. За остаточними даними: у столиці загинуло скмеро людей, 21 особа постраждала, серед них одна дитина, 18 осіб врятували, включно з трьома дітьми.
Також психологи ДСНС надали допомогу 64 людям.
Загалом до ліквідації наслідків обстрілу було залучено 177 рятувальників та 42 одиниці техніки, серед них важка інженерна техніка.
Нагадаємо, що в ніч на 25 листопада росіяни завдали масованого комбінованого удару по столиці. Внаслідок атаки є пошкодження житлових будинків і цивільної інфраструктури одразу в шести районах. Також після обстрілу Києва скоротили випуск маршрутних таксі.
