Завали розібрано. Остаточні дані про наслідки удару по Києву

До ліквідації наслідків обстрілу було залучено 177 рятувальників та 42 одиниці техніки, серед них важка інженерна техніка

Надзвичайники завершили аварійно-рятувальні роботи у Києві після нічного та ранкового масованого обстрілу. Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує «Главком».

До ліквідації наслідків обстрілу було залучено 177 рятувальників фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Рятувальники розібрали завали та ліквідували наслідки російських ударів. За остаточними даними: у столиці загинуло скмеро людей, 21 особа постраждала, серед них одна дитина, 18 осіб врятували, включно з трьома дітьми.

Рятувальники розібрали завали та ліквідували наслідки російських ударів фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Також психологи ДСНС надали допомогу 64 людям.

12 фото На весь екран





















До ліквідації наслідків обстрілу було залучено 177 рятувальників та 42 одиниці техніки, серед них важка інженерна техніка фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Загалом до ліквідації наслідків обстрілу було залучено 177 рятувальників та 42 одиниці техніки, серед них важка інженерна техніка.

Нагадаємо, що в ніч на 25 листопада росіяни завдали масованого комбінованого удару по столиці. Внаслідок атаки є пошкодження житлових будинків і цивільної інфраструктури одразу в шести районах. Також після обстрілу Києва скоротили випуск маршрутних таксі.