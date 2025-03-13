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Кличко подав до Київради проєкт рішення щодо збільшення своїх повноважень

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Кличко подав до Київради проєкт рішення щодо збільшення своїх повноважень
Віталій Кличко на засіданні Київради 30 січня 2025 року
фото: КМДА

Кличко пропонує, аби реалізація повноважень виконавчого органу Київради, яким є Київська міська військова адміністрація, відбувалася лише за підписом міського голови

Мер Київ Віталій Кличко зареєстрував проєкт рішення «Про внесення змін та доповнень до деяких рішень Київської міської ради». Він пропонує, аби реалізація повноважень виконавчого органу Київради, яким є Київська міська військова адміністрація, відбувалася лише за підписом міського голови. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відповідний документ на сайті Київради та повідомлення Київської міської ради Андрія Вітренка

Відповідний пункт пропонується додати до рішення Київради від 13 березня 2022 року  №4548/4589 «Про окремі питання діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва в умовах воєнного стану». Також відповідні зміни пропонується внести до Регламенту Київради від 4 листопада 2021 року № 3135/3176.

Цим проєктом рішення Віталій Кличко пропонує вважати таким, що втратило чинність рішення від 14 липня 2022 року №4884/4925 «Про  тимчасову структуру секретаріату Київської міської ради на період дії воєнного стану в Україні».

Проєкт рішення «Про внесення змін та доповнень до деяких рішень Київської міської ради»
Проєкт рішення «Про внесення змін та доповнень до деяких рішень Київської міської ради»
фото: сайті Київради
Кличко подав до Київради проєкт рішення щодо збільшення своїх повноважень фото 1
фото: сайті Київради
Кличко подав до Київради проєкт рішення щодо збільшення своїх повноважень фото 2
фото: Андрій Вітренко/Facebook
Кличко подав до Київради проєкт рішення щодо збільшення своїх повноважень фото 3
фото: Андрій Вітренко/Facebook
Кличко подав до Київради проєкт рішення щодо збільшення своїх повноважень фото 4
фото: Андрій Вітренко/Facebook
Кличко подав до Київради проєкт рішення щодо збільшення своїх повноважень фото 5
фото: Андрій Вітренко/Facebook

«На тлі всепоглинаючої корупції та гучних скандалів у медіа Віталій Кличко не вигадав нічого кращого, ніж просто збільшити власні повноваження – за рахунок урізання повноважень начальника КМВА та голів районних адміністрацій. Чи саме цього очікували від нього кияни? Вкрай сумнівно», – відреагував на проєкт рішення щодо повноважень міського голови Києва депутат Київської міської ради Андрій Вітренко.

Депутат вважає, що єдиний вірний вихід з цієї ситуації – негайна відставка всіх, хто фігурував у резонансних корупційних розслідуваннях. «Чекаємо на управлінські рішення, а не на узурпацію влади», – написав Вітренко у соцмережі Facebook. 

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко віддав розпорядження щодо розгляду на найближчому засіданні Київради як невідкладного проєкту антикорупційного земельного порядку. Це відбулося на тлі розслідування НАБУ щодо фактів масштабної корупції, що процвітала під дахом міськради. Про це йдеться у статті «Главкома» «Час Х» для Кличка. Чи виживе ця Київрада після «плівок Комарницького».

До слова, нещодавно правоохоронці виявили схему незаконного заволодіння земельними ділянками в Києві через «туалетну схему». Організатором цієї оборудки був колишній депутат Київміськради Денис Комарницький. До групи також входили заступник мера Києва Віталія Кличка Петро Оленич, секретар Київради Михайло Терентьєв та інші. 

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Теги: Київ Віталій Кличко влада місцева влада самоврядування

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