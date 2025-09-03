Рух вулицею Богатирською частково обмежено до 15 жовтня (схема)

Обмеження повʼязані з продовженням капітального ремонту вулиці Богатирської

З 2 вересня до 15 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Богатирською у напрямку центру міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Повідомляється, що обмеження руху діятиме на ділянці від АЗС «Кло» до вулиці Куренівської разом з перехрестям.

Закрито рух транспорту на ділянці вулиці Куренівської від вулиці Михайла Гориня до вулиці Богатирської.

Обмеження повʼязані з продовженням капітального ремонту вулиці Богатирської.

Додатково для водіїв встановлять попереджувальні знаки з інформацією про об’їзд ділянки виконання ремонтних робіт.

Із 2 вересня до 15 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Богатирською у напрямку центру міста інфографіка «Київавтодор»

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності.

