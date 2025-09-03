Головна Київ Новини
Рух вулицею Богатирською частково обмежено до 15 жовтня (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності
фото з відкритих джерел

Обмеження повʼязані з продовженням капітального ремонту вулиці Богатирської

З 2 вересня до 15 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Богатирською у напрямку центру міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Повідомляється, що обмеження руху діятиме на ділянці від АЗС «Кло» до вулиці Куренівської разом з перехрестям.

Закрито рух транспорту на ділянці вулиці Куренівської від вулиці Михайла Гориня до вулиці Богатирської.

Обмеження повʼязані з продовженням капітального ремонту вулиці Богатирської.

Додатково для водіїв встановлять попереджувальні знаки з інформацією про об’їзд ділянки виконання ремонтних робіт.



інфографіка «Київавтодор»

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, Подільська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно заступника директора КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», який допустив переплату 3,5 млн грн за пісок та будівельну техніку під час будівництва Подільського мосту. За словами слідчих, йдеться про роботи із влаштування земляного полотна на ділянці дамби Русанівських садів до бульвару Перова.

Раніше Подільська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо керівника генпідрядної організації, яка будує столичний Подільський міст. Правоохоронці встановили, що під час робіт витрати на оренду спецтехніки та обладнання була завищена на кілька десятків мільйонів гривень. У прокуратурі стверджують, що відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи, витрати на оренду цієї техніки та обладнання завищено понад 24 млн грн.

