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Київщина попрощалася з родиною Гайових, вбитою російською ракетою 31 липня (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Київщина попрощалася з родиною Гайових, вбитою російською ракетою 31 липня (фото)
Фото загиблих Наталії Гайової та її синів
фото: Дар'я Григоренко/Суспільне Новини

Під час нічної атаки РФ на Київ 31 липня загинули Наталія Гайова, її рідний брат та двоє її синів

У селі Іванковичі Обухівського району Київської області попрощалися з вихователькою Наталією Гайовою, її двома синами Владиславом і Романом та рідним братом Олександром. Їхні тіла 31 липня витягли з-під завалів будинку у Святошинському районі Києва після масованої атаки РФ. Провести в останню путь загиблих прийшли десятки людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

Як повідомлялося, Наталія була вихователькою дошкільної групи в Іванковичівському ліцеї. Їй було 47 років.

Люди сходяться до церкви на прощання з загиблими внаслідок російської атаки односельцями. Київська область, 5 серпня 2025 року
Люди сходяться до церкви на прощання з загиблими внаслідок російської атаки односельцями. Київська область, 5 серпня 2025 року
фото: Дар'я Григоренко/Суспільне Новини

«Це була чудова вихователька: добра, чуйна, турботлива, талановита. Дітки її дуже любили. Вона до всіх мала підхід. Поважали батьки. Це була світла, позитивна людина, яка завжди надихала всім теплом своїм і усмішкою. Її доброта і турботливість назавжди залишиться в наших серцях», – каже директорка ліцею Надія Колісник.

Люди пройшли провести в останню путь виховательку Наталію Гайову, її синів та брата, які загинули під час російської атаки 31 липня. Київська область, 5 серпня 2025 року
Люди пройшли провести в останню путь виховательку Наталію Гайову, її синів та брата, які загинули під час російської атаки 31 липня. Київська область, 5 серпня 2025 року
фото: Суспільне Новини

Наталія Анатоліївна дуже любила квіти і рукоділля, додає помічниця виховательки Альона.

«Руками вона робила все і хотіла навчити мене. Я, звісно, дивилася, старалася, але все в неї просто горіло. І шити, і поробки, і квіти. Вона все допомагала, все робила. Дуже вона хороша людина була. Просто як подруга. Вона наче моя начальник, але це не відчувалося. Вона навпаки мені ще допомагала», – згадує жінка.

Під час нічної атаки РФ на Київ 31 липня також загинули рідний брат Наталії Гайової та двоє її синів – 22 і 17 років. У неї залишилися чоловік та 10-річний син. Вони тієї ночі були вдома у селі.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Масована комбінована атака росіян тієї ночі забрала життя щонайменше 31 людини, ще 159 отримали поранення. У Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи на локаціях, які постраждали від учорашньої атаки. Водночас всі пошуково-рятувальні роботи завершені.

За словами мера Києва, серед постраждалих – дев'ять дітей. Це найбільша кількість поранених дітей за одну ніч у Києві від початку повномасштабної війни, підкреслив Кличко.

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Теги: Київ Київщина російська ракета ракетна атака смерть пам'ять

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