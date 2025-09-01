Рух на мосту через Десенку від 1 вересня здійснюється двома смугами

Після аналізу інтенсивності руху буде вирішено, як далі організувати дорожній рух на цій ділянці

Департамент закликає водіїв уважно стежити за оновленнями в схемах руху та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.

Із 1 вересня на мосту через р. Десенка рух транспорту здійснюється двома смугами в кожному напрямку. Це зумовлено зміною інтенсивності руху транспорту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Зазначається, що після аналізу інтенсивності руху буде вирішено, як далі організувати дорожній рух на цій ділянці.

У Департаменті закликають водіїв уважно стежити за оновленнями в схемах руху та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.

Нагадаємо, Подільська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно заступника директора КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», який допустив переплату 3,5 млн грн за пісок та будівельну техніку під час будівництва Подільського мосту. За словами слідчих, йдеться про роботи із влаштування земляного полотна на ділянці дамби Русанівських садів до бульвару Перова.

Раніше Подільська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо керівника генпідрядної організації, яка будує столичний Подільський міст. Правоохоронці встановили, що під час робіт витрати на оренду спецтехніки та обладнання була завищена на кілька десятків мільйонів гривень. У прокуратурі стверджують, що відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи, витрати на оренду цієї техніки та обладнання завищено понад 24 млн грн.