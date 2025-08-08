Головна Київ Новини
Сміттєзвалище біля озера на Троєщині. Прокуратура вимагає від Кличка реальних дій

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Сміттєзвалище біля озера на Троєщині. Прокуратура вимагає від Кличка реальних дій
Сміттєзвалище біля озера Алмазне
фото: Київська міська прокуратура

Загальна площа засміченої ділянки становить понад 4,7 гектара

Деснянська окружна прокуратура міста Києва через суд хоче зобов’язати Київську міську державну адміністрацію (КМДА) ліквідувати несанкціоноване сміттєзвалище на Троєщині. Йдеться про засмічені ділянки вздовж вулиці Пухівської, загальна площа яких становить понад 4,7 гектара. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

За інформацією прокуратури, на цих ділянках тривалий час складуються будівельні та побутові відходи. Ситуація є особливо загрозливою, оскільки сміттєзвалище розташоване поруч з озером Алмазне. Це створює ризик забруднення водойми шкідливими речовинами, що може завдати значної шкоди довкіллю.

Несанкціоноване сміттєзвалище знаходиться у безпосередній близькості до озера Алмазне
фото: Київська міська прокуратура

У прокуратурі наголосили, що, незважаючи на те, що КМДА уповноважена вирішувати питання з утилізацією відходів та ліквідацією несанкціонованих звалищ, жодних заходів для усунення проблеми не було вжито. Прокуратура розцінює це як бездіяльність міської влади.

Несанкціоноване сміттєзвалище знаходиться у безпосередній близькості до озера Алмазне
фото: Київська міська прокуратура
Несанкціоноване сміттєзвалище знаходиться у безпосередній близькості до озера Алмазне
фото: Київська міська прокуратура
Сміттєзвалише створює ризик забруднення водойми шкідливими речовинами
фото: Київська міська прокуратура

У зв'язку з цим Деснянська окружна прокуратура звернулася до Київського окружного адміністративного суду з вимогою зобов'язати КМДА вжити необхідних заходів. Суд уже відкрив провадження за позовом.

«Варто зазначити, що це вже другий подібний позов від Деснянської прокуратури до КМДА. Перший стосується ліквідації стихійного сміттєзвалища на вулиці Меліоративній і наразі також знаходиться на розгляді в суді», – додали у прокуратурі.

Нагадаємо, поліція Києва повідомила про підозру голові правління «Київспецтрансу» за викидання сміття поза межами сміттєзвалища, пкі призвели до забруднення 12 гектарів землі та нанесли майже 2,5 млрд грн збитків для міського бюджету. Посадовець допустив утворення несанкціонованих сміттєзвалищ поза межами офіційного полігону на ділянках сільськогосподарського призначення та зелених зонах, які належать територіальній громаді міста Києва. За вчинене йому загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

До слова, у Києві поступово збільшується мережа контейнерів для роздільного збору побутового сміття. Із початку 2025 року придбано майже пів тисячі сміттєвих баків для сортування сміття. Загалом у столиці розміщено 3 900 контейнерів для скла, пластику, сухої фракції, небезпечних відходів тощо. 

