«Кличко не запрошував, але ми плануємо…» Аудиторська служба іде з ревізією в КМДА

Глава Держаудитслужби анонсувала перевірку Департаменту економіки та інвестицій КМДА

Державна аудиторська служба України планує розпочати ревізію Департаменту економіки та інвестицій КМДА. За словами голови Держаудитслужби Алли Басалаєвої, на перевірку вони йдуть попри те, що мер Києва Віталій Кличко їх «не запрошував». Про це посадовиця заявила у інтерв'ю «Главкому».

Басалаєва зауважила, що, на перший погляд, цей Департамент не є розпорядником значних фінансових ресурсів, однак він відіграє ключову роль в економічному і соціальному розвитку столиці.

«Департамент економіки та інвестицій КМДА є відповідальним за укладання та виконання договорів пайової участі, а також проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів для будівництва об’єктів комунальної власності громади Києва», – пояснює голова Держаудитслужби.

Басалаєва нагадала, що Держаудитслужба неодноразово звертала увагу на неефективне використання коштів в столиці.

«З останніх прикладів: переплата 160 млн грн за доставку подарованих вагонів метро з Польщі, дві третини з яких, як нещодавно написали ЗМІ, виявилися непридатними для експлуатації в столичній підземці. Якщо подарували, то вже якось в прийнятний спосіб можна було б їх доставити? Але ж ні: переплатили у шість разів», – каже голова Держаудитслужби.

За словами посадовиці, у Києві є багато невирішених проблем, які ведуть до зловживань, тому Держаудитслужба не залишає столицю поза увагою. Та ж недобудована Поштова площа, яка в підземній частині вже руйнується і загрожує затопити тунель, уточнює Басалаєва.

Голова Держаудитслужби повідомила, що свого часу було проведено аудит діяльності комунального підприємства «Київтранспарксервіс». У ході перевірки були встановлені факти незаконного збору коштів на столичних паркувальних майданчиках. Фактичні площі майданчиків для паркування автомобілів виявилися значно більшими, аніж це було вказано в договорах, укладених підприємством з приватними суб’єктами господарювання щодо кількості машиномісць.

«Умовно кажучи, на «папері» паркувальний майданчик займав площу шість соток, а по факту використовувалося 10. Загалом ми виявили таких незаконних паркомісць майже 7 тис.! Через що КП зазнало матеріальної шкоди на 50 млн грн. І де ці гроші? Місцевий бюджет також недоотримав – отже пішли комусь в кишеню?», – каже посадовиця.

За словами очільниці Держаудитслужби, про ці проблеми київську владу неодноразово попереджали, але вона проігнорувала надані рекомендації, тому не дивно, що тепер командою Кличка зацікавилися правоохоронні органи.

Нагадаємо, 13 серпня, прокурорами Київської міської прокуратури та окружних прокуратур спільно зі слідчими поліції та Державним бюро розслідувань повідомлено про підозри 22 особам на загальну суму збитків у понад 230 млн грн. Підозрювані – посадові особи комунальних підприємств та структурних підрозділів КМДА, а також підприємці, які виконували ремонти чи постачали товари за бюджетні гроші. Посадовців підозрюють у службовій недбалості, яка коштувала столичному бюджету сотні, а подекуди й мільйони гривень як у випадку із зупинкою руху поїздів метро на ділянці від станції «Либідська» до станції «Теремки» та у пособництві в заволодінні бюджетними грошима. Підрядникам, які виконували ремонтні роботи чи постачали товари за бюджетні гроші, повідомлено про підозри у заволодінні грошима.