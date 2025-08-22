Скандал на набережній: команда Кличка знесла незаконний паркан, забудовник поставив новий

Верховний Суд поставив крапку у справі, визнавши, що споруди, розташовані на землях прибережної захисної смуги, не можуть бути в приватній власності

Столичні комунальникии за рішенням Верховного Суду почали демонтувати незаконний паркан, що перекривав доступ до набережної Дніпра біля ЖК River Stone. Про це повідомив директор Департаменту територіального контролю Києва Михайло Буділов, інформує «Главком». Та не встигли працівники «Київблагоустрою» демонтувати паркан, як на його місці почав зростати новий.

Демонтаж паркана почався вранці 22 серпня 2025 року фото: Олег Симороз/Facebook

Верховний Суд поставив крапку в цій справі учора, визнавши, що споруди, розташовані на землях прибережної захисної смуги, не можуть бути в приватній власності, оскільки належать громаді.

Попри те, що рішення Верховного Суду набрало чинності, приватна компанія добровільно не демонтувала паркани. Тому міські служби, за підтримки поліції та небайдужих киян приступили до їх знесення. Михайло Буділов повідомив, що поліція Києва підтвердила законність демонтажних робіт, які проводить комунальне підприємство «Київблагоустрій»

Михайло Буділов заявив, що поліція Києва вивчила документи, підтвердила законність процедури демонтажних робіт та повідомила про свою допомогу у забезпеченні громадського порядку скриншот

На даний момент частину огорожі вже демонтовано. Однак, як повідомив київський активіст Олег Симороз, який пішов на фронт добровольцем, де втратив обидві ноги, підвавшись на міні, невідомі почали зводити нову стіну замість демонтованої

«В Дарницькому районі столиці на набережній біля ЖК «River Stone» тітушня зводить нову стіну, яка обмежує вільний доступ громадян. Сьогодні стару намагалися демонтувати, але вже за пару годин розпочалися роботи з відновлення. Це просто сюр. Сьогодні тут був благоустрій, була поліція, яка бачила тітушню і поїхала. Нагадую, що Верховний суд України зобов’язав забезпечити на набережній вільний доступ громадян. Палкий привіт поліції Києва та Національній поліції України, не хочете затримати тітушок і забезпечити виконання рішення вищої судової інстанції в Україні???», – написав Симороз у мережі.

Невідомі зводять новий паркан на місці демонтованого фото: Олег Симороз/Facebook

Учора, 21 серпня, Київська міська прокуратура звернулася до Київради з вимогою виконати рішення Верховного Суду і забезпечити вільний доступ до набережної, розташованої на Дніпровській набережній, 14.

За словами Михайла Буділова, міська влада неодноразово зверталася до прокуратури, щоб скасувати реєстрацію гідротехнічної споруди, яка, по суті, була огорожею, що обмежувала доступ до комунальної землі.

Нагадаємо, Верховний Суд України ухвалив рішення, яке повертає доступ до набережної Дніпра для всіх мешканців Києва. Йдеться про ділянку в урочищі Берковщина (Дарницький район), яку незаконно привласнили мешканці житлового комплексу бізнес-класу River Stone на вулиці Дніпровській набережній, 14.

