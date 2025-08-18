У Подільському районі Києва невідомі підірвали авто (фото)

За попередньою інформацією, детонація сталась при наближенні власника до автомобіля

У Подільському районі Києва на парковці біля житлового будинку стався вибух на пасажирському сидінні автомобіля, пофарбованого під військовий. На місці працюють відповідні служби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації та поліцію Києва.

Невідомі намагалися підірвати військового разом з автівкою у Подільськомц районі столиці фото: поліція Києва/Facebook

«Потерпілий отримав незначні травми, від госпіталізації відмовився», – повідомили у КМДА.

Раніше про вибух повідомляли місцеві пабліки.

Невідомі намагалися підірвати військового разом з автівкою у Подільськомц районі столиці фото: соцмережі

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи територіального підрозділу та столичного главку, вибухотехніки, медики та інші профільні служби.

