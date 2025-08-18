Головна Київ Новини
У Подільському районі Києва невідомі підірвали авто (фото)

Ірина Міллер
Ірина Міллер
У Подільському районі Києва невідомі підірвали авто (фото)
Вибух стався на пасажирському сидінні автомобіля
фото: поліція Києва/Facebook

За попередньою інформацією, детонація сталась при наближенні власника до автомобіля

У Подільському районі Києва на парковці біля житлового будинку стався вибух на пасажирському сидінні автомобіля, пофарбованого під військовий. На місці працюють відповідні служби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації та поліцію Києва.

За попередньою інформацією, детонація сталась при наближенні власника до автомобіля.

«Потерпілий отримав незначні травми, від госпіталізації відмовився», – повідомили у КМДА.

Раніше про вибух повідомляли місцеві пабліки.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи територіального підрозділу та столичного главку, вибухотехніки, медики та інші профільні служби. 

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України та Національної поліції затримали агента російських спецслужб, який зранку 5 липня вчинив теракт в Одесі. За матеріалами справи, поплічником ворога виявився раніше засуджений 22-річний мешканець Запоріжжя. Його завербували через Телеграм-канали. Як встановило розслідування, за інструкцією російської спецслужби агент заклав заздалегідь підготовлений саморобний вибуховий пристрій (СВП) під зазначений куратором автомобіль.

