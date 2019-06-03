  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Рятувальники дістали автомобіль із озера під Києвом (фото)

    • Розсилка
    Загиблих в результаті аварії немає - Рятувальники дістали автомобіль із озера під Києвом (фото)
    Загиблих в результаті аварії немає
    Фото: ДСНС

    Автомобіль дістали за допомогою стаціонарної лебідки та автомобіля МАЗ

    У неділю, 2 червня, о 11:52 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про те, що в місті Українка автомобіль Ford Focus з'їхав у озера.

    На місце виклику було направлено рятувальників 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Українка. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Рятувальники дістали автомобіль з озера за допомогою стаціонарної лебідки та автомобіля МАЗ.

    Читайте також

    Травмованих та загиблих на місці події не виявлено.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Рятувальники дістали автомобіль із озера під Києвом (фото)
    Рятувальники дістали автомобіль із озера під Києвом (фото)

    Нагадаємо, у неділю, 2 червня, в озері Заплавне в Дарницькому районі Києва потонув чоловік«Рятувальники провели водолазно-пошукові роботи по виявленню тіла потопельника. В результаті пошуків на відстані 30 м від берега на глибині 8 м виявлено тіло потопельника 1970 року народження, та передано слідчо-оперативній групі», - інформують у ДСНС.

    Читайте також
    ДСНС Київщина потонули автомобіль рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ