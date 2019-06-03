Рятувальники дістали автомобіль із озера під Києвом (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загиблих в результаті аварії немає Фото: ДСНС

Автомобіль дістали за допомогою стаціонарної лебідки та автомобіля МАЗ

У неділю, 2 червня, о 11:52 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про те, що в місті Українка автомобіль Ford Focus з'їхав у озера.

На місце виклику було направлено рятувальників 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Українка. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

Рятувальники дістали автомобіль з озера за допомогою стаціонарної лебідки та автомобіля МАЗ.

Травмованих та загиблих на місці події не виявлено.

Нагадаємо, у неділю, 2 червня, в озері Заплавне в Дарницькому районі Києва потонув чоловік. «Рятувальники провели водолазно-пошукові роботи по виявленню тіла потопельника. В результаті пошуків на відстані 30 м від берега на глибині 8 м виявлено тіло потопельника 1970 року народження, та передано слідчо-оперативній групі», - інформують у ДСНС.