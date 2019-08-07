Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на ринку в Києві



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Горіла покрівля над павільйонами критого ринку Фото: ДСНС

Вогнеборці півтори години працювали над ліквідацією пожежі

Пожежу на критому ринку на вул. Будівельників, 40 в Дніпровському районі столиці ліквідовано о 10:55. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

«Пожежу вогнеборцям вдалося о 10:39 локалізувати на площі 250 кв. м, а о 10:55 – ліквідувати», - інформують рятувальники.

До ліквідації пожежі було залучено 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 48 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Інформації щодо загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення займання з’ясовується.

Як повідомлялося, інформація про пожежу на ринку надійшла до ДСНС о 09:30. По прибуттю до місця виклику вогнеборці встановили, що горить покрівля над 4-ма павільйонами критого ринку на площі 70 кв. м з подальшим розповсюдженням полум'я.

Рятувальники локалізували пожежу о 10:39 на площі 250 кв. м.

Дивіться також відео з місця пожежі.