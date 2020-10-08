Вибори в Києві: рятувальники перевіряють дільниці (фото)

Рятувальники пішли з перевірками по виборчих дільницях у Києві (фото)



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Рятувальники побували з перевіркою в одній зі шкіл на столичній Оболоні Фото: ДСНС

Працівники Служби порятунку будуть нести службу в посиленому режимі протягом усього виборчого процесу

У Києві на місцевих виборах 25 жовтня будуть функціонувати 1109 виборчих дільниць на 659 об'єктах. На кожній дільниці з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій під час виборчого процесу будуть чергувати рятувальники.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Наразі триває активний підготовчий процес до проведення виборів. Тому, аби упевнитися в тому, що об'єкти готові до проведення виборчого процесу, столичні рятувальники проводять позапланові перевірки усіх без виключення виборчих дільниць, перевіряючи стан пожежної та техногенної безпеки.

Одна із таких перевірок проходила 7 жовтня в одній зі шкіл на столичній Оболоні. Рятувальники перевіряли дотримання усіх протипожежних вимог. Працівники Служби порятунку перевірили стан усунення недоліків, які були виявлені раніше. Разом із адміністрацією навчального закладу, які безпосередньо відповідають за протипожежний стан об'єкта, ретельно оглянули приміщення, які будуть функціонувати під час виборів. Перевірили наявність необхідної кількості та справність первинних засобів пожежогасіння та пожежної автоматики, наявність на видних місцях затверджених планів евакуації та відповідних покажчиків «Вихід», наголосили працівникам закладу на недопущенні захаращеності шляхів евакуації. На прохання рятувальників, працівники навчального закладу продемонстрували вміння правильно користуватися вогнегасниками.

Через велику кількість виборчих дільниць у столиці та через соціальну активність громадян основним питанням є забезпечення належного протипожежного режиму під час проведення чергових місцевих виборів, тому столичні рятувальники роблять все можливе і докладають зусиль, аби виборчий процес пройшов безпечно. Для цього, працівники Служби порятунку будуть нести службу у посиленому режимі протягом усього виборчого процесу.

До слова, столичним школам рекомендовано розпочати осінні канікули 21 жовтня для запобігання поширенню коронавірусної хвороби і створення безпечних умов для учасників освітнього процесу під час підготовки та проведення місцевих виборів.