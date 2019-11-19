Рятувальники попереджають про небезпеку на столичних дорогах
Видимість на дорогах не більше 500 м
Вранці у Києві сильний туман
У вівторок, 19 листопада, у Києві в першій половині дня туман, погіршення видимості до 500 м.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Нагадаємо, 18 листопада вранці у Києві теж був сильний туман.
За прогнозом синоптиків, 19 листопада в Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +6...+8 градусів.