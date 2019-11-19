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    Рятувальники попереджають про небезпеку на столичних дорогах

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    Видимість на дорогах не більше 500 м - Рятувальники попереджають про небезпеку на столичних дорогах
    Видимість на дорогах не більше 500 м

    Вранці у Києві сильний туман

    У вівторок, 19 листопада, у Києві в першій половині дня туман, погіршення видимості до 500 м.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

    • знизити швидкість руху;
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.

    Нагадаємо, 18 листопада вранці у Києві теж був сильний туман. 

    За прогнозом синоптиків, 19 листопада в Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +6...+8 градусів.

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