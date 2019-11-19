Рятувальники попереджають про небезпеку на столичних дорогах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Видимість на дорогах не більше 500 м

Вранці у Києві сильний туман

У вівторок, 19 листопада, у Києві в першій половині дня туман, погіршення видимості до 500 м.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, 18 листопада вранці у Києві теж був сильний туман.

За прогнозом синоптиків, 19 листопада в Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +6...+8 градусів.