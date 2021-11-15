СБУ показала, як затримувала «терористів» у Києві (фото, відео)

Під час антитерористичних навчань умовних злочинців було знешкоджено

Антитерористичні навчання відбулися на базі «Експоцентру України»

Антитерористичний центр при Службі безпеки України на базі Національного комплексу «Експоцентр України» відпрацював протидію терористичним загрозам. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За сценарієм навчань умовні терористи захопили заручників – учасників міжнародного форуму. Серед них був високопосадовець іноземної держави, який приїхав в Україну для участі у відкритому заході.

Силовики негайно створили оперативний штаб, відпрацювали перемовний процес з «терористами», внаслідок чого було прийнято рішення про проведення силової фази. У результаті умовних злочинців було знешкоджено, а заручників ‒ звільнено.

За підсумками навчань учасники успішно відпрацювали міжвідомчу взаємодію. Відзначено високий рівень управління силами і засобами, які залучаються до антитерористичної операції у випадку вчинення терористичного акту, пов’язаного з міжнародними інтересами України та з її відносинами з іноземними державами.

Участь у навчаннях взяли підрозділи СБУ, Управління державної охорони, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС, ДПСУ та представники органів державної влади.