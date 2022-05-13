Уряд виділив розвідці понад мільярд гривень

Головне управління розвідки Міноборони отримає додаткові кошти на свої потреби

Додаткові кошти будуть спрямовані для забезпечення невідкладних потреб розвідувального органу

Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України буде виділено 1,23 млрд грн. Про це йдеться в розпорядженні Кабінету міністрів України «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету», інформує уряд.

Зокрема, передбачено, що кошти будуть спрямовані для закупівлі, утримання, ремонту озброєння та військової техніки, матеріально-технічного забезпечення розвідувального органу Міністерства оборони.

Розпорядження уряду прийнято з метою підвищення обороноздатності держави в умовах воєнного стану.

До слова, воєнна розвідка повідомила про розгортання комплексів ППО на острові Зміїний – це і «Панцир», це і дві пускові установки «Тор-М2», які будуть забезпечувати протиповітряну оборону ближнього радіусу дії.

Також розвідка перехоплює розмови російських окупантів, які стануть доказами злочинів РФ в Україні.

Керівник військової розвідки України Кирило Буданов повідомив, що в Росії вже відбувається переворот з метою повалення Путіна.