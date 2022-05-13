Уряд виділив розвідці понад мільярд гривень
Додаткові кошти будуть спрямовані для забезпечення невідкладних потреб розвідувального органу
Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України буде виділено 1,23 млрд грн. Про це йдеться в розпорядженні Кабінету міністрів України «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету», інформує уряд.
Зокрема, передбачено, що кошти будуть спрямовані для закупівлі, утримання, ремонту озброєння та військової техніки, матеріально-технічного забезпечення розвідувального органу Міністерства оборони.
Розпорядження уряду прийнято з метою підвищення обороноздатності держави в умовах воєнного стану.
До слова, воєнна розвідка повідомила про розгортання комплексів ППО на острові Зміїний – це і «Панцир», це і дві пускові установки «Тор-М2», які будуть забезпечувати протиповітряну оборону ближнього радіусу дії.
Також розвідка перехоплює розмови російських окупантів, які стануть доказами злочинів РФ в Україні.
Керівник військової розвідки України Кирило Буданов повідомив, що в Росії вже відбувається переворот з метою повалення Путіна.