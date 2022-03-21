Скандал в «Укроборонпромі»: чиновника, звинуваченого у викраденні і катуванні, відсторонили від роботи

Андрія Артюшенка на місяць відсторонили від роботи

Топ-менеджер оборонного підприємства втрапив у гучний скандал

Начальника управління високоточної зброї та боєприпасів «Укроборонпрому» Андрія Артюшенка на місяць відсторонили від роботи. Про це повідомив генеральний директор концерну Юрій Гусєв.

«Координація підприємств управління тимчасово покладається на першого заступника генерального директора ДК «Укроборонпром» І. А. Фоменка, який з початку введення воєнного стану проїхав Україною тисячі кілометрів для допомоги всім керівникам наших підприємств», – написав Гусєв.

Він додав, що за його зверненням СБУ взяла пояснення у виконувача обов'язків директора ДП «Спецоборонмаш» Дениса Сердюка.

Гусєв написав, що «впевнений у власному кадровому рішенні» і побажав Сердюку «виправдати покладену на нього відповідальність».

«ДК «Укроборонпром» закликає підприємства утриматися від публікацій будь-якої інформації, яка може завадити нашому ОПК швидко забезпечувати українських захисників озброєнням», - додав Юрій Гусєв.

Нагадаємо, 19 березня КБ «Луч» оприлюднило інформацію про нанесення тілесних ушкоджень в.о. директора ДП «Спецоборонмаш» представниками «Укроборонпрому» – заступником гендиректора Романом Забарчуком і начальником управління високоточної зброї Андрієм Артюшенком.

В «Укроборонпромі» цю інформацію спростували.

21 березня працівники КБ «Луч» підготували заяву на ім'я президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та секретаря РНБО Олексія Данілова з проханням передати підприємство в управління Кабміну.

Як повідомлялося, проти колишнього народного депутата Сергія Пашинського порушено кримінальне провадження за незаконне заволодіння зброєю. Слідчий ДБР Петрухін разом зі спецназом розшукує політика.