У Києві затримано зловмисника, який продавав персональні дані українців

Зловмисник намагався продати «клієнту» вхід до електронної інформаційної системи з забороненою законом інформацією

У Києві слідчі спільно зі співробітниками Служби безпеки України викрили фігуранта злочинної групи, коли він намагався отримати винагороду за доступ до персональних даних українців. Чоловік разом зі спільниками торгував інформацією з обмеженим доступом, повідомляє поліція Києва у Facebook.

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За словами начальника Оболонського управління поліції Віктора Михайленка, доступ до бази даних порушник обіцяв надати при умові попередньої оплати в розмірі 2 000 євро. Під час оперативної закупки працівники поліції затримали місцевого мешканця, 1986 року народження, у одному із ресторанів міста.

«Також проведено 24 санкціонованих обшуки у місцях проживання, транспортних засобах та у офісних приміщеннях, які використовувались фігурантом та його спільниками. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, серверне обладнання, на якому зберігалась незаконна конфіденційна інформація, документація щодо діяльності злочинної групи, паспорти громадян РФ, а також понад 340 000 євро. Все вилучене скеровано на проведення експертного дослідження. На даний час тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних осіб до злочинної схеми», — зазначає Михайленко.

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Речі, які правохоронці вилучил в зловмисника: комп’ютерна техніка, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, серверне обладнання, на якому зберігалась незаконна конфіденційна інформація, а також понад 340 000 євро фото: пресслужба поліції Києва

Зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років тюремного ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що нещодавно СБУ затримала поплічника рашистів у Харкові. Зловмисник збирав інформацію про місця базування та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території міста.