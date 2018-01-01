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    СБУ заблокувала контрабанду психотропів в Україну

    Киянин замовляв психотроп невеликими партіями через міжнародні поштові відправлення
    У столиці співробітники Служби безпеки України заблокували контрабанду психотропних речовин на територію нашої держави. Правоохоронці встановили, що двадцятирічний житель Києва замовляв психотроп невеликими партіями через міжнародні поштові відправлення у європейських країнах. У подальшому наркоділок виготовляв синтетичний наркотик та збував його
    • Сьогодні, 06:36
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    Вилучені наркотики
    Фото: СБУ
    Вилучені наркотики

    Киянин замовляв психотроп невеликими партіями через міжнародні поштові відправлення

    У столиці співробітники Служби безпеки України заблокували контрабанду психотропних речовин на територію нашої держави.

    Правоохоронці встановили, що двадцятирічний житель Києва замовляв психотроп невеликими партіями через міжнародні поштові відправлення у європейських країнах.

    У подальшому наркоділок виготовляв синтетичний наркотик та збував його наркозалежним особам.

    Оперативники СБУ затримали зловмисника у поштовому відділенні Києва під час одержання чергової партії з амфетаміном, МДМА та ЛСД, загальною вагою у п’ятдесят грамів.

    Під час обшуку помешкання затриманого правоохоронці також вилучили психотропні речовини - їх відправлено на відповідну експертизу.

    Наразі затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Слідство триває.

    Раніше під Києвом затримали озброєну жінку-наркодилера.

    Нагадаємо, у столиці співробітники Служби безпеки України завершили чергову операцію із припинення контрабанди наркотиків та психотропів у нашу країну.

    СБУ Київ кримінал наркотики
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