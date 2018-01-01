СБУ заблокувала контрабанду психотропів в Україну
- Сьогодні, 06:36
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Киянин замовляв психотроп невеликими партіями через міжнародні поштові відправленняУ столиці співробітники Служби безпеки України заблокували контрабанду психотропних речовин на територію нашої держави.
Правоохоронці встановили, що двадцятирічний житель Києва замовляв психотроп невеликими партіями через міжнародні поштові відправлення у європейських країнах.
У подальшому наркоділок виготовляв синтетичний наркотик та збував його наркозалежним особам.
Оперативники СБУ затримали зловмисника у поштовому відділенні Києва під час одержання чергової партії з амфетаміном, МДМА та ЛСД, загальною вагою у п’ятдесят грамів.
Під час обшуку помешкання затриманого правоохоронці також вилучили психотропні речовини - їх відправлено на відповідну експертизу.
Наразі затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Слідство триває.
Раніше під Києвом затримали озброєну жінку-наркодилера.
Нагадаємо, у столиці співробітники Служби безпеки України завершили чергову операцію із припинення контрабанди наркотиків та психотропів у нашу країну.