СБУ заблокувала контрабанду психотропів в Україну

Киянин замовляв психотроп невеликими партіями через міжнародні поштові відправлення

У столиці співробітники Служби безпеки України заблокували контрабанду психотропних речовин на територію нашої держави. Правоохоронці встановили, що двадцятирічний житель Києва замовляв психотроп невеликими партіями через міжнародні поштові відправлення у європейських країнах. У подальшому наркоділок виготовляв синтетичний наркотик та збував його



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Фото: СБУ Вилучені наркотики

Киянин замовляв психотроп невеликими партіями через міжнародні поштові відправлення

У столиці співробітники Служби безпеки України заблокували контрабанду психотропних речовин на територію нашої держави.

Правоохоронці встановили, що двадцятирічний житель Києва замовляв психотроп невеликими партіями через міжнародні поштові відправлення у європейських країнах.

У подальшому наркоділок виготовляв синтетичний наркотик та збував його наркозалежним особам.

Оперативники СБУ затримали зловмисника у поштовому відділенні Києва під час одержання чергової партії з амфетаміном, МДМА та ЛСД, загальною вагою у п’ятдесят грамів.

Під час обшуку помешкання затриманого правоохоронці також вилучили психотропні речовини - їх відправлено на відповідну експертизу.

Наразі затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває.

Раніше під Києвом затримали озброєну жінку-наркодилера.

Нагадаємо, у столиці співробітники Служби безпеки України завершили чергову операцію із припинення контрабанди наркотиків та психотропів у нашу країну.