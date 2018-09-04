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    Серія зґвалтувань у Києві: дві інформації виявилися неправдивими

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    Серія зґвалтувань у Києві: дві інформації виявилися неправдивими

    Скарга про зґвалтування у центрі Києва не отримала підтвердження лікаря

    У неділю, 2 вересня, вранці з’явилася інформація, що близько 5:30 в Києві за адресою бульвар Шевченка, 1 зґвалтували дівчину. Винуватець зник в невідомому напрямку. Постраждалу відвезли в лікарню.

    У поліції Києва підтвердили, що жінка дійсно зверталася до правоохоронців. Однак в даному випадку її скарга не отримала підтвердження.

    «З приводу того, що сталося 2 вересня в центрі: за словами лікаря, який проводив огляд, ознак зґвалтування не було. З'ясовуємо, що насправді сталося. Також не підтвердилася інформація з Голосіївського району, дівчина відмовилася від свідчень», – повідомили «Сегодня» в поліції Києва.

    А ось в Дніпровському районі напад дійсно був, ґвалтівник затриманий. За словами в. о. начальника Дніпровського райуправління поліції Андрія Пасічника, на вулиці Бучми зловмисник повалив жінку на землю, схопив за шию і зґвалтував. Після чого забрав у неї сумку з речами і золотий ланцюжок.

    Раніше повідомлялося, що 29 серпня невідомий чоловік погрожував електрошокером, зґвалтував і після цього пограбував жінку. Поліція розшукувала чорний автомобіль, на якому зник можливий підозрюваний.

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