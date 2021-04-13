Серйозна ДТП у Києві: на «зебрі» зіткнулися таксі Uber і Mazda (відео)
ДТП на бульварі Вацлава Гавела
Фото: скріншот з відео
У результаті ДТП є потерпілі
У понеділок, 12 квітня, ввечері сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода на бульварі Вацлава Гавела в Києві.
Прямо на пішохідному переході зіткнулися автомобіль Renault служби таксі Uber і Mazda. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
В результаті аварії є потерпілі. На місці працювала швидка допомога.
Всі обставини ДТП з’ясовували правоохоронці.
Нагадаємо, 11 квітня на Гаванському мосту в Києві невдале буксирування мотоцикла ледь не призвело до непоправної трагедії: мотоцикліст потрапив під автомобіль.