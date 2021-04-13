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    Серйозна ДТП у Києві: на «зебрі» зіткнулися таксі Uber і Mazda (відео)

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    ДТП на бульварі Вацлава Гавела - Серйозна ДТП у Києві: на «зебрі» зіткнулися таксі Uber і Mazda (відео)
    ДТП на бульварі Вацлава Гавела
    Фото: скріншот з відео

    У результаті ДТП є потерпілі

    У понеділок, 12 квітня, ввечері сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода на бульварі Вацлава Гавела в Києві.

    Прямо на пішохідному переході зіткнулися автомобіль Renault служби таксі Uber і Mazda. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    В результаті аварії є потерпілі. На місці працювала швидка допомога.

    Всі обставини ДТП з’ясовували правоохоронці.

    Нагадаємо, 11 квітня на Гаванському мосту в Києві невдале буксирування мотоцикла ледь не призвело до непоправної трагедії: мотоцикліст потрапив під автомобіль.

    Теги: таксі ДТП Київ автомобіль
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