Серйозна ДТП у Києві: на «зебрі» зіткнулися таксі Uber і Mazda (відео)

У результаті ДТП є потерпілі

У понеділок, 12 квітня, ввечері сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода на бульварі Вацлава Гавела в Києві.

Прямо на пішохідному переході зіткнулися автомобіль Renault служби таксі Uber і Mazda. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

В результаті аварії є потерпілі. На місці працювала швидка допомога.

Всі обставини ДТП з’ясовували правоохоронці.

Нагадаємо, 11 квітня на Гаванському мосту в Києві невдале буксирування мотоцикла ледь не призвело до непоправної трагедії: мотоцикліст потрапив під автомобіль.