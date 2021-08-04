Ще декілька історичних будинків Києва отримали охоронний статус (перелік)

Забудовник вже почав розбирати будинок Марії Станіславської на вулиці Володимирській, 93

Відтепер будь-які роботи в історичних будівлях неможливі без письмового дозволу органу охорони культурної спадщини

Департамент охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації вніс до переліку об’єктів культурної спадщини Києва кілька історичних будівель. Про це заявив профільний заступник голови КМДА Володимир Прокопів.

За його словами, статус щойно виявленого об’єкту культурної спадщини надано:

Будинку Марії Станіславської, що розташований на вулиці Володимирській, 93;

Будинку Ксенії Смирнової на Микільському провулку, 7;

Будинку інженера Гавриїла Познякова на вулиці Трьохсвятительській, 11;

житловому будинку на вулиці Покровській, 9.

«Це означає, що будь-які роботи, а саме реставрація, консервація, ремонт чи музеєфікація, реабілітація цих об’єктів можливі винятково за наявності письмового дозволу органу охорони культурної спадщини та погодженої науково-проєктної документації», – зазначив Прокопів.

Посадовець додав, що копію наказу Департаменту направлено до Міністерства культури та інформаційної політики України.

Нагадаємо, 12 червня у старовинному будинку на вулиці Володимирській, 93, що раніше належала заможній міщанці Марії Станіславській, розібрали частину даху. За словами будівельників, споруду готують до знесення.

У червні на засіданні в червні депутати Київської міської ради підтримали проєкт рішення про передачу земельної ділянки під стародавньою садибою відомих київських архітекторів В. Ніколаєва, О. Шварценберга та С. Рикачова на вулиці Грушевського, 4Б у центрі Києва забудовнику ТОВ «Грааль».

Як повідомлялося, навчально-методичний павільйон «Квіти України» отримав статус щойно виявленого об’єкту культурної спадщини.

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