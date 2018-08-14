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    Новини

    Ще одна жінка випала з вікна у Києві

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    Ще одна жінка випала з вікна у Києві
    Ще одна жінка випала з вікна у Києві
    Ще одна жінка випала з вікна у Києві
    Фото: kiev.informator.ua
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    Жінка випала з 9 поверху 16-поверхівки

    У ніч на 14 серпня в Києві під вікнами багатоповерхівки виявили труп жінки. Трагедія трапилася за адресою вулиця Миропільська, 39.

    Поліцію і «швидку» на місце викликали приблизно о 02:10.

    За попередньою інформацією, жінка випала з 9 поверху 16-поверхівки. На вигляд померлої до 35 років. За словами медиків, вона отримала травми, несумісні з життям і загинула, не приходячи до тями. Через падіння з висоти її череп сильно деформувався. Чи був це нещасний випадок або самогубство - з'ясує слідство.

    Нагадаємо, 13 серпня з 11 поверху будинку за адресою вулиця Златоустівська, 44/22 викинулася молода жінка. Вона впала на козирок ресторану «Танукі», який розташований на першому поверсі. В цей же день, 13 серпня, з балкона будинку за адресою проспект Перемоги, 89-а викинулася жінка.

    У неділю, 12 серпня, в Києві на вулиці Ігоря Турчина, 15 голий чоловік випав з вікна балкона. Його госпіталізували в лікарню. За словами патрульних, потерпілий хлопець стверджує, що йому 18 років, однак виглядає він набагато старше. Попередньо, він випав з балкона четвертого поверху.

    Джерело: Інформатор

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