Щеплення та тести: де у Києві працюватиме мобільний пункт вакцинації 5 травня

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Мобільний пункт щеплень – це можливість подбати про своє здоров’я безкоштовно та без черг
фото: Київський міський центр контролю та профілактики хвороб

У мобільному пункті щеплень вакцинуватимуть дітей і дорослих згідно з Календарем щеплень

У Києві сьогодні, 5 травня, працюватиме мобільний пункт вакцинації. У межах Європейського тижня громадського здоров'я у столиці медики консультуватимуть громадян стосовно вакцинації, профілактики неінфекційних хвороб та здорового способу життя. Про це повідомив Київський міський центр контролю та профілактики хвороб, інформує «Главком».

Зазначається, що у мобільному пункті щеплень вакцинуватимуть дітей і дорослих (згідно з Календарем щеплень). Там же можна буде:

  • перевірити вакцинальний статус
  • отримати інформаційні матеріали
  • пройти швидке тестування: рівень глюкози і холестерину, гепатити B і C, ВІЛ.

Охочі зможуть проконсультуватися з медиками про вакцинацію, профілактику цукрового діабету, серцево-судинних захворювань, ментальне здоров'я та здоровий спосіб життя.

Мобільний пункт щеплень працюватиме у фірмовому блакитному автобусі Центру
інфографіка: Київський міський центр контролю та профілактики хвороб

Мобільний пункт працюватиме у Києві 5 травня із 10:00 до 15:00 у парку «Молодіжний» (розташований між проспектом Червоної Калини, вулицею Олександри Екстер та вулицею Костянтина Данькевича).

Нагадаємо, щ 1 січня 2026 року новонароджених в Україні проводять вакцинацію проти туберкульозу (БЦЖ) вже за 24 години після народження замість 3–5 доби. Лікарі пояснюють, що це відповідає рекомендаціям ВООЗ, спрощує процес вакцинації при ранній виписці з пологового та дозволяє вводити БЦЖ одночасно з іншими вакцинами, підвищуючи ефективність імунізації. 

