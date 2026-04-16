Допомога постраждалим від атаки 16 квітня у Подільському районі: адреси штабів

Штаби для допомоги постраждалим від обстрілу працюють за трьома адресами

У Подільському районі розгорнуто штаби допомоги мешканцям, постраждалим від ворожої атаки 16 квітня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Штаби працюють за адресами:

вул. Сергія Данченка, 5 – мобільний пункт допомоги (намет);

вул. Івана Виговського, 10-А (у приміщенні ліцею № 63);

вул. Івана Виговського, 10-Т (у приміщенні Київського ліцею «Школа Гравітація»).

Повідомляється, що у цих штабах фахівці приймають звернення, збирають інформацію про пошкодження та надають консультації.

Також цілодобово працюють оперативні чергові за телефонами:

(067)-511-99-84

(044)-484-70-50.

Усі оперативні та комунальні служби району переведені в посилений режим роботи. Триває фіксація пошкоджень.

Влада Києва нагадує, що власники пошкодженого від ворожої атаки житла мають право на допомогу від міста. Подати заяву можна онлайн на Порталі послуг за посиланням.

Російські війська вночі 16 квітня завдали ударів по Дніпру, Києву, Одесі та Харкову. Унаслідок атаки на Київ загинули люди. Ще понад 18 мешканців столиці отримали поранення.

До того ж внаслідок атаки на Одесу постраждали щонайменше п’ятеро людей. У Приморському районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна в будівлях.

Також у Дніпрі загинули двоє людей, у постраждалих зафіксовані черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми, одна жінка перебуває у важкому стані. Удари припали по житлових кварталах. Пошкоджено п’ятиповерховий будинок, частково зруйновано приватний будинок.