У Києві прогриміли вибухи, працює ППО

У Києві та низці областей загроза балістичного обстрілу

У ніч на 16 квітня у Києві та області прогриміли вибухи, повідомляє «Главком». Окупанти атакують регіон балістичними ракетами.

Загроза для столиці та регіону триває. Росіяни запустили у бік Києва декілька ракет, також в області є загроза БпЛА.

Столична влада закликала громадян перейти в укриття. «Ворог атакує столицю ракетами. Будьте в укриттях до відбою!», – написав очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Мер Києва Віталій Кличко додав, що у місті працює ППО.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1513-й день війни.