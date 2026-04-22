Закрив собою дитину: подробиці загибелі двірника під час теракту у Києві

Олександр Григорович, якого весь двір знав як «дядю Сашу», врятував 12-річного хлопчика від куль терориста

Кількість жертв кривавого теракту в Голосіївському районі Києва, який стався 18 квітня 2026 року, зросла до семи. Останнім у лікарні помер місцевий двірник Олександр Григорович, якого мешканці з любов’ю називали «дядя Саша». Як з’ясувалося завдяки записам із камер спостереження та боді-камер правоохоронців, чоловік отримав смертельні поранення, коли закрив своїм тілом 12-річного хлопчика від куль терориста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київ24.

На оприлюднених кадрах видно, як стрілець вдруге повернувся до під’їзду, де на тротуарі сиділа поранена дитина поруч із тілом закривавленого батька. У момент, коли злочинець відкрив вогонь по хлопчику, Олександр Григорович кинувся на допомогу і прийняв удар на себе. Медики понад добу боролися за життя героя, проте через важкі поранення кишківника, печінки та шлунку врятувати його не вдалося.

Теракт у Києві. У той момент, коли терорист відкрив вогонь по дитині, до хлопчика підбіг двірник, добре відомий усім мешканцям як "дядя Саша".



Він закрив дитину собою і сам потрапив під кулі. На жаль, медикам не вдалося врятувати чоловіка - від отриманих поранень він помер у…

Для місцевих жителів Олександр Григорович був справжньою душею двору. Він не просто працював, а дбав про простір навколо: власноруч садив ялинки біля будинку та прикрашав їх цукерками для дітей, які звали його «дідом».

Чоловік захоплювався різьбленням по дереву і мав велику мрію – після завершення війни змайструвати довгий стіл вздовж усього будинку, щоб відсвяткувати перемогу разом із сусідами. Також він мріяв про великий фруктовий сад під вікнами, який би радував усіх цвітом та плодами.

Зараз у спорожнілому дворі залишився лише його котик, який блукає під’їздами в пошуках господаря. Мешканці обіцяють піклуватися про тварину та планують на згадку про героїчний вчинок «дяді Саші» висадити біля під’їзду дерева.

Нагадаємо, стрілець, що влаштував теракт у Києві і холоднокровно вбив шістьох людей, спочатку посварився із сусідом та вистрілив у нього з травматичного пістолета. РАніше повідомлялося, що 12-річний хлопчик під час теракту втратив батька і матір, згодом з'явилася інформація, що загинула рідна сестра матері.

Генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. Рішення про відставку було ухвалено після скандалу з патрульними поліцейськими, які прибули на місце теракту в Києві, але втекли після пострілів.

Також Нацполіція розпочала службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві. На період перевірки двох партульних відсторонено від виконання службових обов’язків. За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час теракту у столиці розпочато кримінальне провадження.

Напередодні в мережу потрапило відео, на якому зафіксована бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів. У коментарях під постом у мережі користувачі зазначали, що через дії поліцейських цивільні особи залишилися без захисту. Зокрема, дитина була змушена рятуватися від вогню самотужки, а одному з дорослих чоловіків врятуватися не вдалося.

Як відомо, 18 квітня у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано.