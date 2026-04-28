Мер Києва повідомив деталі про поранених під час дронової атаки 28 квітня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Мер Києва повідомив деталі про поранених під час дронової атаки 28 квітня
Рятувальники та медики працюють на місці падіння дронів у Києві 28 квітня 2026 року
фото: glavcom.ua

Пожежі, що виникли внаслідок падіння уламків, ліквідовані

Атака російських безпілотників на столицю 28 квітня призвела до поранень цивільних осіб. Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив дані щодо постраждалих та наслідків у Солом’янському та Шевченківському районах. Про це повідомляє «Главком».

Шевченківський район: ДТП через вибух

Внаслідок падіння уламків та вибухової хвилі на одній із вулиць у Шевченківському районі сталося зіткнення автомобілів.

За словами мера столиці, через вибух водій легкової автівки втратив керування та скоїв наїзд на пішохода. Постраждалого госпіталізували до однієї з лікарень міста.

Пошкодження недобудови у Шевченківському районі столиці
Пошкодження недобудови у Шевченківському районі столиці
фото: ДСНС Києва

Окрім ДТП, уламки впали на дах недобудови ЖК Creator City, спричинивши пожежу та пошкодження фасаду. Також уламки виявлено на ще одній локації району на відкритій території.

Солом’янський район: допомога на місці

У Солом’янському районі, де уламки впали на територію Шулявського кладовища, також не минулося без травмованих. Медики надали допомогу одному чоловіку безпосередньо на місці події.

У столиці зафіксовано падіння уламків у Солом'янському районі
У столиці зафіксовано падіння уламків у Солом'янському районі
фото: glavcom.ua
Мер Києва повідомив деталі про поранених під час дронової атаки 28 квітня фото 1
фото: Національна поліція України

«Внаслідок обстрілу постраждало двоє громадян – 19-річний хлопець отримав забійну рану ноги, та 47-річний чоловік, який постраждав внаслідок ДТП під час падіння уламків», – уточнили у поліції Києва.

Раніше кореспондент «Главкома» повідомляв про задимлення на території некрополя та роботу карет швидкої допомоги.

Наразі на всіх локаціях продовжують працювати екстрені служби. Пожежі, що виникли внаслідок падіння уламків, ліквідовані.

Нагадаємо, вдень 28 квітня російські окупанти атакували Київ ударними безпілотниками. Зафіксовано падіння уламків та влучання у Шевченківському та Солом’янському районах міста. 

Читайте також

Інцидент стався 30 березня в селі Капулівка Покровської громади на Дніпропетровщині
На Дніпропетровщині журналісти «Суспільного» потрапили під мінометний обстріл
2 квiтня, 13:23
Повітряна тривога у Києві тривала 40 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 40 хвилин
3 квiтня, 04:25
Українські безпілотники працювали у небі над окупованим Донецьком
Донецьк як на долоні: українські дронарі показали, як нині виглядає «Донбас Арена» (відео)
16 квiтня, 15:19
Вибухотехніки вантажать безпілотник для подальшого контрольованого знищення на спеціалізованому полігоні
«Шахед» із бойовою частиною вилучено з Дніпра у Голосіївському районі (відео)
17 квiтня, 10:31
За інформацією Глави МВС, правопорушник не висував жодних вимог
Розстрілював людей упритул: стали відомі нові подробиці затримання терориста в Києві
18 квiтня, 19:54
Президент наголосив, що термін реалізації планів стійкості для всіх міст та громад – 1 вересня цього року
Опалювальний сезон у Києві. Зеленський заявив, що у Кличка не вистачає розуміння
20 квiтня, 16:06
Російська делегація демонструвала ігнорування заяв української сторони
Радбез ООН: Небензя демонстративно сидів у телефоні, коли йшлося про жертв російських атак
21 квiтня, 01:55
Ворожий удар припав по багатоповерховому житловому будинку
Атака на Дніпро: кількість загиблих та поранених зросла
23 квiтня, 08:09
Уламок дрона, який впав у Києві під час атаки 28 квітня 2026 року
Атака на Київ: уламки «шахеда» впали на територію Шулявського кладовища (фото)
Сьогодні, 15:03

Новини

Рятувальники завершили ліквідацію наслідків атаки на Київ
Рятувальники завершили ліквідацію наслідків атаки на Київ
Мер Києва повідомив деталі про поранених під час дронової атаки 28 квітня
Мер Києва повідомив деталі про поранених під час дронової атаки 28 квітня
Пожежа на кладовищі та удар по недобудові: фото наслідків атаки на Київ
Пожежа на кладовищі та удар по недобудові: фото наслідків атаки на Київ
У Києві затримано «генерала», який за $15 тис. обіцяв військовому допомогу з виїздом за кордон
У Києві затримано «генерала», який за $15 тис. обіцяв військовому допомогу з виїздом за кордон
Атака на Київ: уламки «шахеда» впали на територію Шулявського кладовища (фото)
Атака на Київ: уламки «шахеда» впали на територію Шулявського кладовища (фото)
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

На Дніпропетровщині судитимуть мачуху, яка катувала 10-річну падчерку
Сьогодні, 16:50
«Манчестер Сіті» підтвердив прощання зі ще одним ветераном команди
Сьогодні, 16:27
Масло подешевшало у виробників, але не на полицях магазинів
Сьогодні, 15:55
Чемпіон світу-2018 готовий до сенсаційного повернення у збірну Франції
Сьогодні, 15:26
Окупанти зруйнували історичний центр Маріуполя (фото)
Сьогодні, 15:15
На Львівщині вандали понівечили фігуру Матері Божої (фото)
Сьогодні, 15:15

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
