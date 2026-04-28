Мер Києва повідомив деталі про поранених під час дронової атаки 28 квітня

Рятувальники та медики працюють на місці падіння дронів у Києві 28 квітня 2026 року

Атака російських безпілотників на столицю 28 квітня призвела до поранень цивільних осіб. Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив дані щодо постраждалих та наслідків у Солом’янському та Шевченківському районах. Про це повідомляє «Главком».

Шевченківський район: ДТП через вибух

Внаслідок падіння уламків та вибухової хвилі на одній із вулиць у Шевченківському районі сталося зіткнення автомобілів.

За словами мера столиці, через вибух водій легкової автівки втратив керування та скоїв наїзд на пішохода. Постраждалого госпіталізували до однієї з лікарень міста.

Пошкодження недобудови у Шевченківському районі столиці фото: ДСНС Києва

Окрім ДТП, уламки впали на дах недобудови ЖК Creator City, спричинивши пожежу та пошкодження фасаду. Також уламки виявлено на ще одній локації району на відкритій території.

Солом’янський район: допомога на місці

У Солом’янському районі, де уламки впали на територію Шулявського кладовища, також не минулося без травмованих. Медики надали допомогу одному чоловіку безпосередньо на місці події.

«Внаслідок обстрілу постраждало двоє громадян – 19-річний хлопець отримав забійну рану ноги, та 47-річний чоловік, який постраждав внаслідок ДТП під час падіння уламків», – уточнили у поліції Києва.

Раніше кореспондент «Главкома» повідомляв про задимлення на території некрополя та роботу карет швидкої допомоги.

Наразі на всіх локаціях продовжують працювати екстрені служби. Пожежі, що виникли внаслідок падіння уламків, ліквідовані.

