У Києві дівчина впала в неогороджену яму з водою, яку залишили комунальники

18-річна киянка отримала травму ноги

В Оболонському районі столиці 18-річна дівчина травмувалась, впавши в неогороджену яму з водою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Поліцію Києва.

Про подію правоохоронцям стало відомо під час моніторингу соціальних мереж. Попередньо слідчі з’ясували, що на проспекті Івасюка працівники аварійної бригади комунального підприємства «Київтеплоенерго» виконували ремонтні роботи через порив труби. Водночас, місце проведення робіт не було належним чином огороджене.

Унаслідок цього 18-річна місцева мешканка, проходячи повз, впала у заповнену водою яму та отримала травму ноги. Їй надали необхідну допомогу.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Раніше пішла з життя 16-річна Олена, яка впала у яму з окропом на проспекті Лобановського в Києві. Вона отримала 73% опіків тіла. Інцидент стався 2 січня 2026 року через прорив теплопровідної труби на проспекті Валерія Лобановського.

Поліція Києва повідомила про підозру начальнику дільниці комунального підприємства «Київтеплоенерго». Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідчі Голосіївського управління поліції встановили, що начальник дільниці, який керував аварійно-відновлювальними роботами, грубо порушив правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки. Повідомляється, що чоловіка затримано у порядку статті 208 КПК України.