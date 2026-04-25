У Києві дівчина впала в неогороджену яму з водою, яку залишили комунальники

Надія Карбунар
Місце робіт не було огороджене належним чином
фото: Національна поліція

18-річна киянка отримала травму ноги

В Оболонському районі столиці 18-річна дівчина травмувалась, впавши в неогороджену яму з водою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Поліцію Києва.

Про подію правоохоронцям стало відомо під час моніторингу соціальних мереж. Попередньо слідчі з’ясували, що на проспекті Івасюка працівники аварійної бригади комунального підприємства «Київтеплоенерго» виконували ремонтні роботи через порив труби. Водночас, місце проведення робіт не було належним чином огороджене.

Унаслідок цього 18-річна місцева мешканка, проходячи повз, впала у заповнену водою яму та отримала травму ноги. Їй надали необхідну допомогу.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Раніше пішла з життя 16-річна Олена, яка впала у яму з окропом на проспекті Лобановського в Києві. Вона отримала 73% опіків тіла. Інцидент стався 2 січня 2026 року через прорив теплопровідної труби на проспекті Валерія Лобановського.

Поліція Києва повідомила про підозру начальнику дільниці комунального підприємства «Київтеплоенерго». Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідчі Голосіївського управління поліції встановили, що начальник дільниці, який керував аварійно-відновлювальними роботами, грубо порушив правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки. Повідомляється, що чоловіка затримано у порядку статті 208 КПК України.

Читайте також:

Теги: травма Київтеплоенерго Київ правила безпеки

Читайте також

Митрополит Епіфаній правитиме у Софії Київській
Митрополит Епіфаній правитиме у Софії Київській
25 березня, 18:26
Гравюра Франсіско Гоя «Вірність» із серії «Диспаратес»
Куди сходити у Києві 30 березня – 5 квітня: дайджест культурних подій
28 березня, 19:07
Суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
У Києві викрито пару, яка підозрюється у збуті дитячої порнографії з донькою
27 березня, 14:49
Крижана крупа у Києві 8 квітня 2026 року
Заморозки на Київщині та у столиці: оголошено помаранчевий рівень небезпеки
8 квiтня, 15:01
За словами генпрокурора, продаж відбувався попри заборону на приватизацію майна підприємств космічної галузі
Прокуратура заарештувала корпуси «Київського радіозаводу», продані за безцінь
17 квiтня, 09:22
До столичного грумінг-салону навідалися співробітники поліції
Поліція перевіряє столичний грумінг-салон після відео жорстокого поводження із собакою
18 квiтня, 14:47
Ігор Савченко загинув 18 квітня під час теракту у Києві
Під час теракту в Києві загинув музикант Ігор Савченко
20 квiтня, 11:03
Ігор Клименко висунув жорстку вимогу щодо нових призначень у Нацполіції
Теракт у Києві. Глава МВС розказав, які зміни чекають патрульних
21 квiтня, 12:09
24 квітня у столиці очікується хмарна погода з проясненнями
У Києві оголошено жовтий рівень небезпеки: на місто насуваються заморозки
23 квiтня, 15:20

Теракт у Києві. Оприлюднені записи диктофона стрільця та відео камер супермаркету
Теракт у Києві. Оприлюднені записи диктофона стрільця та відео камер супермаркету
Стрілянина в Бучі: правоохоронці розкрили деталі інциденту
Стрілянина в Бучі: правоохоронці розкрили деталі інциденту
На Київщині чоловік влаштував стрілянину – соцмережі
На Київщині чоловік влаштував стрілянину – соцмережі
Повітряна тривога у Києві тривала дві години
Повітряна тривога у Києві тривала дві години
Олександр Предиткевич підписав угоду про співпрацю з КМДА: новий етап розвитку відносин між Києвом та Іспанією
Олександр Предиткевич підписав угоду про співпрацю з КМДА: новий етап розвитку відносин між Києвом та Іспанією

Грав у Росії та НБА. Що відомо про нового героя «Холостяка» Кравцова
Сьогодні, 15:55
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів
Вчора, 22:15
Збірна України отримала черговий варіант спаринг-партнера на літо
Вчора, 21:25
«Колос» здолав безумовного аутсайдера на старті туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:29
Окупанти влаштували для іноземців екскурсію у Маріупольському драмтеатрі (відео)
Вчора, 09:10

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
