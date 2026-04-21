Усі дії записував на диктофон. Глава МВД оприлюднив нові факти про терориста, що вбив людей на Деміївці

glavcom.ua
Нападник – Дмитро Васильченков, колишній військовий ЗСУ
Ігор Клименко: «Конфлікт виник на побутовому ґрунті»

Трагедія в Голосіївському районі, що забрала життя семи людей, розпочалася з тривалого побутового конфлікту між сусідами. Терорист похвилинно фіксував свої дії на диктофон, а питання до законності його дозволу на зброю тепер вивчає слідство. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименкр під час зустрічі з представниками медіа, де був присутній кореспондент «Главкома».

За словами міністра, стрілець проживав на п’ятому поверсі та мав давні напружені стосунки із сусідом з шостого поверху. Причиною агресії стали дріб'язкові побутові образи. Зокрема, сусід називав нападника «директором», що вкрай його дратувало.

У день трагедії конфлікт спалахнув з новою силою. Після ліквідації терориста правоохоронці вилучили його телефон і виявили, що чоловік записував усе на диктофон. За словами міністра, саме записи стрільця дали можливість зрозуміти похвилинно, що там відбувалося. На записах чути нерозбірливе бурмотіння стрільця про якогось «дорослого директора, який живе в цьому будинку».

Конфлікт загострився, коли одна з жінок попросила показати зброю, на що він відповів: «Я не дістав нічого, покажіть, що я дістав зброю». Жертва, яку він згодом застрелив, намагалася припинити суперечку словами: «Ти мені будеш тут розказувати якусь дурню... ну будь здоров».

Далі, за словами Клименка, ще продовжувалася розмова, стрілець продовжував бурмотіти про директора, а потім почав стріляти. Міністр розповів, що перші постріли були з травматичної зброї біля під'їзду, потім терорист повернувся в квартиру, забрав карабін, підпалив квартиру і вийшов на вулицю.

Міністр пояснив, що стрілець, ймовірно, почав записувати скандал на диктофон не для того, щоб хизуватися злочином, а щоб мати виправдання в суді чи поліції, аби його не звинуватили у провокації конфлікту. Раніше він уже фігурував у справі за ст. 125 ККУ (легкі тілесні), але тоді сторони примирилися, і судимості він не мав.

За словами Клименка, крапкою у витривалості нападника стала фраза одного з присутніх: «Шо, пластинка заїла?», сказана у відповідь на його постійне буркотіння. Після цього чоловіка, за словами міністра, «клемануло» і він почав стріляти.

Окрему увагу МВС зосередило на тому, як людина з очевидними розладами отримала дозвіл на вогнепальну зброю. У грудні 2025 року зловмисник проходив медогляд у приватній клініці для продовження дозволу.

«Сама довідка не підроблена, вона справжня, але є сумнів, що проводилося повне обстеження. Зараз у рамках провадження всі документи вилучили. Ми взагалі загостримо увагу на суб’єктах, які мають право видавати такі довідки», – наголосив Ігор Клименко.

Наразі розслідування триває, правоохоронці перевіряють роботу приватної медустанови, яка визнала стрільця придатним до володіння зброєю.

Нагадаємо, стрілець, що влаштував теракт у Києві і холоднокровно вбив шістьох людей, спочатку посварився із сусідом та вистрілив у нього з травматичного пістолета. РАніше повідомлялося, що 12-річний хлопчик під час теракту втратив батька і матір, згодом з'явилася інформація, що загинула рідна сестра матері.

Генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. Рішення про відставку було ухвалено після скандалу з патрульними поліцейськими, які прибули на місце теракту в Києві, але втекли після пострілів.

Також Нацполіція розпочала службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві. На період перевірки двох партульних відсторонено від виконання службових обов’язків. За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час теракту у столиці розпочато кримінальне провадження.

Напередодні в мережу потрапило відео, на якому зафіксована бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів. У коментарях під постом у мережі користувачі зазначали, що через дії поліцейських цивільні особи залишилися без захисту. Зокрема, дитина була змушена рятуватися від вогню самотужки, а одному з дорослих чоловіків врятуватися не вдалося.

Як відомо, 18 квітня у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано.

