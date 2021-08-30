В Україні падає рівень Covid-вакцинації: скількох людей щепили 29 серпня

У неділю в Україні вакцинували трохи більше 41 тисячі осіб

За минулу добу, 29 серпня, 41 477 людей вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали 13 320 людей, повністю імунізовані – 28 157 людей. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Протягом доби працювали 304 мобільні бригади, 1 100 пунктів щеплення та 354 центри вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 308 727 людей, з них отримали одну дозу – 5 308 725 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 622 915 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 8 931 640 щеплень.

Нагадаємо, 28 серпня в Україні було вакциновано проти коронавірусу 87,5 тисячі людей.

А 27 серпня в Україні проти коронавірусної хвороби вакцинували 166, 5 тис. людей.

Напередодні стало відомо, скільки українців хворіють на «Дельта»-штам Covid-19.

До слова, вчені оцінили ризик госпіталізації при «дельта»-штамі коронавірусу.

Також повідомлялося, що ЮНІСЕФ доставив в Україну 188 370 доз вакцини Comirnaty від Covid-19 виробництва Pfizer-BioNTech. Вакцина надійшла до нашої країни 28 серпня.

Ці дози разом із розчинником для розведення вакцини Україні надав уряд США через ініціативу Covax.