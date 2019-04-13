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    В Києві з’явиться світломузичний фонтан

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    В Києві з’явиться світломузичний фонтан

    Поки є лише проект фонтану

    У Києві влада планує встановити світломузичний фонтан на Оболонській площі.

    "Це наш майбутній світломузичний фонтан на Оболонській площі!", - написав депутат Київради Владислав Михайленко ("Солідарність") на сторінці в Facebook.

    Він оприлюднив проект майбутнього фонтану. З ескізів видно, що вони складались ще восени 2018 року.

    Крім того, депутат Київради зазначив, що кожен може взяти участь у складанні музичного супроводу для нового фонтану. Для цього необхідно написати назви пісень у коментарях під оприлюдненими повідомленням депутата.

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    Слід зазначити, що в Вінниці є світломузичний фонтан «Рошен», який вважають одним із найбільш видовищних плавучих водограїв Європи. Його відкрили у вересні 2011 року. Щороку 21 квітня відбувається старт нового сезону.

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