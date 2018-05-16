Щоб зменшити затори у центрі, столична влада змінила рух вулицями

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Вулиця Трьохсвятительська

Відкривається рух із вул. Трьохсвятительської до вулиці Великої Житомирської та Володимирського проїзду

Від сьогодні і до 31 травня відкривається рух із вулиці Трьохсвятительської через Михайлівську площу до вулиці Великої Житомирської та Володимирського проїзду. Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Також вводиться тимчасове обмеження паркування на вулиці Михайлівській (від Михайлівської площі до Майдану Незалежності) та Володимирській (від Софійської площі до вул. Б. Хмельницького).

Через перекриття Хрещатику рух центром міста дуже ускладнено. Щоб зменшити скупчення транспорту і, тим самим, полегшити рух, вводяться ці тимчасові зміни.

Департамент транспортної інфраструктури просить водіїв не порушувати правила дорожнього руху та поважати один одного. Міська влада вживає усіх заходів, щоб під час проведення матчів Ліги чемпіонів УЄФА у Києві було максимально комфортно і киянам, і гостям столиці.

Як повідомляв «Главком», 13 травня на Хрещатику почали конструювати сцену для головної фан-зони Ліги чемпіонів у Києві - Фестивалю чемпіонів.

Хрещатик перекрито до 30 травня.

У зв’язку з цим у столиці утворилися величезні затори.

Із середи, 16 травня, на вулицях Володимирській та Михайлівській вводиться тимчасове обмеження паркування автотранспортних засобів. Таке рішення ухвалено, аби розвантажити вказані вулиці від нагромадження транспорту на період зміни схеми руху у центрі міста.