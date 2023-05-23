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Україна може отримати угоду про гарантії безпеки на саміті НАТО влітку – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Україна може отримати угоду про гарантії безпеки на саміті НАТО влітку – ЗМІ
міжнародна угода про безпекові гарантії для України базуватиметься на схожій системі, яку зараз має Ізраїль
фото з відкритих джерел

Безпекові гарантії для України підпишуть на саміті НАТО в липні

Країни-члени Північноатлантичного альянсу розглядають можливість підписання угоди про гарантії безпеки для України за прикладом ізраїльської моделі вже в липні цього року, за підсумками саміту НАТО в Вільнюсі.
Про це розповів в інтерв’ю WSJ президент Республіки Польща Анджей Дуда, передає Укрінформ.

«Байден, який відвідав Польщу в лютому, обговорював концепцію ізраїльської моделі. Зараз вона набирає популярності серед західних союзників як частина порядку денного саміту НАТО, який відбудеться в липні у Вільнюсі», - зауважив у цьому зв’язку польський лідер.

Очікується, що угода з питань безпеки, заснована на пропозиції, відомій як Київський договір безпеки, буде підписана за підсумками саміту НАТО. За словами президента Польщі, в угоді визначатиметься пріоритет передачі зброї та передових технологій Україні.

Водночас за словами західних посадовців, знайомих із переговорами, ця угода буде пов’язана з процесом просування України до майбутнього членства в НАТО, але не дозволить де-факто втягнути Організацію Північноатлантичного договору в конфлікт із Росією.

«Дискусії з цього приводу тривають прямо зараз», – сказав Дуда.

Раніше повідомлялося, що голова парламенту Грузії вигадав пояснення, чому не вводять візовий режим та санкції проти росіян.

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Теги: Польща санкції Анджей Дуда конфлікт

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