В Україні запровадять новий податок на продаж автомобілів



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У разі продажу одного транспортного засобу упродовж року фізична особа нічого не платить – ставка податку становить 0%, як і було раніше

У випадку продажу або відчуження понад двох авто за рік, доведеться заплатити 18% від оцінкової вартості транспортного засобу

В Україні може збільшитися податок під час продажу автомобіля. Зокрема Рада ввела не дві ставки, які сплачує продавець у випадку відчуження авто або іншого транспорту, як було раніше, а три.

Відповідне положення прописане в законопроєкті №1210, який 16 січня ухвалила у другому читанні та в цілому Верховна Рада. Тепер документ має підписати спікер парламенту і президент.

Так, у випадку продажу або відчуження понад двох авто за рік, доведеться заплатити 18% від оцінкової вартості транспортного засобу.

Водночас у разі продажу одного транспортного засобу упродовж року фізична особа нічого не платить – ставка податку становить 0%, як і було раніше. Така сама ставка, як і зараз, діятиме і під час продажу другого авто протягом року – податок 5%.

Зазначимо, що нововведення стосується не тільки легкових авто, а й будь-якого виду транспорту. Тобто сюди входять і причепи, і мопеди, і навіть автобуси й трактори.

До слова, кияни у 2019 році сплатили податків на понад 105 млрд грн.