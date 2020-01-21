  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    В Україні запровадять новий податок на продаж автомобілів

    • Розсилка
    У разі продажу одного транспортного засобу упродовж року фізична особа нічого не платить &ndash; ставка податку становить 0%, як і було раніше - В Україні запровадять новий податок на продаж автомобілів
    У разі продажу одного транспортного засобу упродовж року фізична особа нічого не платить – ставка податку становить 0%, як і було раніше

    У випадку продажу або відчуження понад двох авто за рік, доведеться заплатити 18% від оцінкової вартості транспортного засобу

    В Україні може збільшитися податок під час продажу автомобіля. Зокрема Рада ввела не дві ставки, які сплачує продавець у випадку відчуження авто або іншого транспорту, як було раніше, а три.

    Відповідне положення прописане в законопроєкті №1210, який 16 січня ухвалила у другому читанні та в цілому Верховна Рада. Тепер документ має підписати спікер парламенту і президент.

    Так, у випадку продажу або відчуження понад двох авто за рік, доведеться заплатити 18% від оцінкової вартості транспортного засобу.

    Водночас у разі продажу одного транспортного засобу упродовж року фізична особа нічого не платить – ставка податку становить 0%, як і було раніше. Така сама ставка, як і зараз, діятиме і під час продажу другого авто протягом року – податок 5%.

    Зазначимо, що нововведення стосується не тільки легкових авто, а й будь-якого виду транспорту. Тобто сюди входять і причепи, і мопеди, і навіть автобуси й трактори.

    До слова, кияни у 2019 році сплатили податків на понад 105 млрд грн.

    Читайте також

      Верховна Рада податки гроші закон автомобіль Україна
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ